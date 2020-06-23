Мутации и рак: названа смертельная опасность сливочного масла

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В сливочном масле помимо молока и сыворотки могут быть иные ингредиенты, которые способны привести к онкологическим образованиям и иному вреду для здоровья, заявила «Звезде» врач-диетолог, кандидат медицинских наук Римма Мойсенко.

Она отметила, что речь идет о растительных жирах и растительном молоке, которые иногда могут класть в сливочное масло производители. Данные вещества неустойчивы и не дают возможности точно определить срок годности продукта. Вместе с тем меняется химическая конфигурация формулы жира. Это создает серьезную опасность в виде появления у человека раковых опухолей и даже изменениям в ДНК. «Любые токсические элементы в организме на протяжении долгого времени поступают в организм по принципу вода камень точит», - подчеркнула Мойсенко.

Поэтому врач советует выбирать то масло, которое соответствует ГОСТ и не имеет в составе никаких посторонних добавок. Также следует обращать внимание на всякие экзотические названия данного продукта, которые могут говорить о том, что это не совсем масло или вовсе не масло.

Ранее испанские врачи доказали связь чрезмерного употребления сливочного масла и проблем с сердцем. Этот продукт не советуют использовать при жарке продуктов, а заменять его растительными, в первую очередь подсолнечным и оливковым, маслами.

Источник: https://www.mk.ru/economics/