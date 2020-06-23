Эксперт рассказал о частой ошибке при использовании кондиционера

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При эксплуатации кондиционера многие допускают грубый просчет. В чем он состоит, объяснил в интервью радио Sputnik эколог-эксперт Антон Ястребцев.

С приходом летней жары домашние сплит-системы становятся надежной защитой от зноя. Однако эксплуатировать кондиционер нужно грамотно, иначе возможны неприятные последствия, подчеркнул в интервью радио Sputnik директор лаборатории "Экология жизненного пространства", эколог-эксперт, сертифицированный в области исследования объектов городской среды Антон Ястребцев.

Прежде всего, если вы включаете кондиционер после длительного перерыва, нужно предварительно вынуть и промыть фильтры той части устройства, которая установлена в помещении. Также следует протереть находящиеся под крышкой поверхности. Это необходимо сделать, чтобы избежать выброса накопившейся внутри пыли, а также спор и микроорганизмов, которые могут стать причиной аллергической реакции.

А вот открывать окна при работающем кондиционере не надо. Некоторые считают, что таким образом можно эффективнее проветрить помещение, обеспечив более интенсивную циркуляцию воздуха. На самом деле это не так, отметил Антон Ястребцев.

"При открывании окна можно добиться только перерасхода энергии – с точки зрения экологии этого делать нельзя. Кондиционер не повышает содержания кислорода в помещении, не заменяет проветривания. Для человека он полезен только тем, что воздействует на теплообмен организма. Но содержание кислорода в комнате или офисе будет падать, а углекислого газа повышаться. Поэтому лучше сначала проветрить помещение, а потом включать кондиционер при закрытых окнах. И делать такую процедуру регулярно", – объяснил Антон Ястребцев.

Помимо этого специалисты рекомендуют обязательно оставлять перед кондиционером свободное пространство и не допускать попадания на внутренний блок устройства прямых солнечных лучей. А также не забывать в определенные производителем сроки проводить сервисное обслуживание, в том числе при необходимости менять хладагент.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/