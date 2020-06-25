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Если вам или вашим близким надоело самостоятельно безрезультатно бороться с пристрастием к наркотикам, вы желаете снова жить полноценной жизнью, то вам готовы оказать профессиональную помощь.

Реабилитационная клиника «12 Шагов» поможет начать борьбу с имеющейся проблемой. За основу методики борьбы взята программа «12 шагов», которая считается одним из эффективных способов борьбы с пагубными привычками и зависимостями.

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Зависимость от наркотиков представляет собой опасное заболевание, симптоматика которого связана с патологическим пристрастием к специфическим психоактивным веществам, которые известны, как наркотики. Наркомания считается одним из самых тяжелых заболеваний современности, которое затрагивает все стороны жизнедеятельности человека.

Заболевание касается людей разных полов, возрастов и социальных статусов. Это хроническое заболевание, которое непрерывно прогрессирует каждый день в случае отсутствия лечения. Зависимый, в большинстве случаев, не может самостоятельно отказаться от наркотических веществ. Лечение представляет собой комплексную помощь, которая направлена на устранение влечения к наркотическим веществам. Лечение и реабилитация наркоманов в Одессе в клинике «12 шагов» поможет даже тем, кто потерял надежду на полноценную жизнь.

Развитие наркотической зависимости

Развитие зависимости от наркотиков, как заболевания, происходит постепенно. Оно протекает в несколько фаз с характерным формированием следующих синдромов

Синдром меняющейся реальности. При употреблении наркотических веществ, пациент начинает терять защитные рефлексы. Также изменяется частота употребления наркотиков, характер опьянения. Прием наркотиков становится более регулярным. Психическая зависимость. Синдром появляется при развитии заболевания. Характер синдрома заключается в непрерывной и непреодолимой тяге к наркотическим веществам. Вследствие этого возникает подавленное состояние и чувство неудовлетворенности. Физическая зависимость. Это комплекс симптомов, который выражается постепенным повышением привыкания в связи с регулярным употреблением психотропного вещества.

Стоит отметить, что несмотря на то, что информация о болезни является общедоступной, близкие человека с зависимостью практически не осведомлены о наркомании, ее развитии и последствиях. Клиника «12 Шагов» поможет избавиться от наркотической зависимости на разных этапах заболевания.

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