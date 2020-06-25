Лечение и реабилитация наркоманов в Одессе
Если вам или вашим близким надоело самостоятельно безрезультатно бороться с пристрастием к наркотикам, вы желаете снова жить полноценной жизнью, то вам готовы оказать профессиональную помощь.
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Зависимость от наркотиков представляет собой опасное заболевание, симптоматика которого связана с патологическим пристрастием к специфическим психоактивным веществам, которые известны, как наркотики. Наркомания считается одним из самых тяжелых заболеваний современности, которое затрагивает все стороны жизнедеятельности человека.
Заболевание касается людей разных полов, возрастов и социальных статусов. Это хроническое заболевание, которое непрерывно прогрессирует каждый день в случае отсутствия лечения. Зависимый, в большинстве случаев, не может самостоятельно отказаться от наркотических веществ. Лечение представляет собой комплексную помощь, которая направлена на устранение влечения к наркотическим веществам. Лечение и реабилитация наркоманов в Одессе в клинике «12 шагов» поможет даже тем, кто потерял надежду на полноценную жизнь.
Развитие наркотической зависимости
Развитие зависимости от наркотиков, как заболевания, происходит постепенно. Оно протекает в несколько фаз с характерным формированием следующих синдромов
- Синдром меняющейся реальности. При употреблении наркотических веществ, пациент начинает терять защитные рефлексы. Также изменяется частота употребления наркотиков, характер опьянения. Прием наркотиков становится более регулярным.
- Психическая зависимость. Синдром появляется при развитии заболевания. Характер синдрома заключается в непрерывной и непреодолимой тяге к наркотическим веществам. Вследствие этого возникает подавленное состояние и чувство неудовлетворенности.
- Физическая зависимость. Это комплекс симптомов, который выражается постепенным повышением привыкания в связи с регулярным употреблением психотропного вещества.
Стоит отметить, что несмотря на то, что информация о болезни является общедоступной, близкие человека с зависимостью практически не осведомлены о наркомании, ее развитии и последствиях. Клиника «12 Шагов» поможет избавиться от наркотической зависимости на разных этапах заболевания.
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