Эксперт объяснил, какую нужно пить воду, чтобы не болеть

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Правильно выбранная питьевая вода не только утолит жажду, но и принесет немалую пользу организму, в этом убежден автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров. В интервью радио Sputnik он рассказал, как сделать верный выбор при покупке воды.

Человек может черпать из воды дополнительные силы, уверен автор книг о лечебных минеральных водах Александр Назаров. Но для того, чтобы вода работала на укрепление вашего здоровья, нужно, по его словам, внимательнее относиться к выбору.

Так, при покупке бутилированной воды следует обратить внимание на то, где она добыта. Для максимальной пользы стоит брать добытую из артезианских скважин с уже присутствующими в ней природными элементами, а не воду из наземных источников, к которой при производстве были добавлены полезные составляющие, объяснил Александр Назаров в интервью радио Sputnik.

"На столовой воде все мелко написано, в магазин ходить надо фактически с лупой, чтобы смотреть на состав воды. Если она кондиционирована или прошла очистку, значит эта вода – "убитая". Да, в нее добавлены макро- и микроэлементы, но то, что дает земля-матушка ничто заменить не может. На воду должны влиять давление и температура, а еще там должны быть макро- и микроэлементы, которые не просто так намешали ложечкой, а которые вода сотнями лет собирала", – считает Александр Назаров.

Эксперт напомнил о том, что существует и лечебная вода, ее пьют в качестве назначенной врачом процедуры.

"Вода – самый ценный продукт. Самое главное для здоровья – пить вовремя правильную воду. Минеральные лечебно-столовые воды пьются за 15 минут до еды, минеральные питьевые-столовые пьются за 30 минут до еды и через два и три часа после еды. Если этому следовать, то можно, как я, более 16 лет жить без болезней и лекарств", – убежден автор книг о минеральной воде.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/