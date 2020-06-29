Детсады Краснодара обеспечат рециркуляторами для обеззараживания воздуха

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Все группы в детсадах Краснодара обеспечат рециркуляторами воздуха с ультрафиолетовыми лампами, чтобы обеззараживать воздух в условиях борьбы с коронавирусом. Проект в кубанской столице реализуют за счет средств муниципалитета, сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, в Краснодаре уже 23 детсада открыли свои двери для 360 воспитанников. Количество открытых детсадов постепенно увеличится до 59. В остальных дошкольных учреждениях продолжаются ремонтно-профилактические работы и подготовка помещений в соответствии с актуальными санитарными нормами. Кроме того, родителей информируют об открытии детсадов на сайтах учреждений.

Источник: https://kuban.mk.ru/