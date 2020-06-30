Контроль поствакцинального иммунитета животных и птиц

/Здоровье/

Поствакцинальный иммунитет - специфическая невосприимчивость организма к конкретному инфекционному заболеванию, появляющаяся в результате вакцинации. При введении вакцины, содержащий ослабленный или убитый вирус, микроб, или анатоксин способствует выработке защитных частиц (антител) в организме, таких же, какие образуются и при возникновении заболевания.

Основным критерием оценки эффективности применения средств специфической профилактики инфекционных болезней (вакцин) является напряженность иммунитета.

Напряженность иммунитета показывает уровень специфической невосприимчивости организма в отношении определенного возбудителя инфекции, оцениваемый по иммунологическим реакциям, например, по содержанию в крови специфических антител. Высокие показатели напряженности иммунитета по стаду гарантируют отсутствие заболеваемости и падежа.

Контроль напряженности иммунитета дает возможность оценивать эффективность проводимой вакцинации и проводить своевременную корректировку мер, направленных на оздоровление хозяйств.

В ветеринарной лаборатории проводят исследования на напряженность иммунитета у вакцинируемых сельскохозяйственных животных и птиц в соответствии с нормативной документацией в реакции торможения гемагглютинации (РТГА), в реакции непрямой гемагглютинации (РНГА) и методом иммуноферментного анализа (ИФА). Эти методы обладают высокой специфичностью и чувствительностью.

Для исследования напряженности иммунитета направляют не менее 10-15 проб сыворотки крови до вакцинации (с указанием в сопроводительной, когда была последняя вакцинация и какой вакциной) и от этих же животных или птиц через 45 дней после иммунизации. Тем самым специалист определяет какое количество выработалось антител в сыворотке крови после вакцинации и устойчивые ли они.

Оценку иммунного ответа на введение вакцин по вирусным заболеваниям проводят на следующие инфекции: вирусная диарея КРС, парагрипп -3 КРС, аденовирусная инфекция КРС, респираторно- синцитиальная инфекция КРС, инфекционный ринотрахеит КРС, классическая чума свиней, Болезнь Ауески, парвовирус свиней, трансмиссивный гастроэнтерит свиней, репродуктивно- респираторный синдром свиней, высокопатогенный грипп птиц, Болезнь Ньюкасла, инфекционный бронхит кур, болезнь Гамборо, аденовирус (гидроперикардит) птиц, синдром снижения яйценоскости птиц ССЯ-76, грипп лошадей, инфекционный артериит лошадей и др.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»