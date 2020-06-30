Всенародная акция «Пожалуйста, дышите!» станет бессрочной

/Здоровье/

Рады вам сообщить, что акция в поддержку российский медиков и волонтёров "Пожалуйста, дышите!", организатором которой выступает медиагруппа "Россия сегодня", станет бессрочной. Все подробности ниже.

Медиагруппа «Россия сегодня», организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров «Пожалуйста, дышите!» , приняла решение сделать акцию бессрочной.

«Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания пандемий, поэтому мы считаем правильным не ограничивать сроки нашей акции «Пожалуйста, дышите!» датами», - отметил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий КИСЕЛЕВ.

В конце мая МИА «Россия сегодня» запустило онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!», в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru.

С момента старта в активе акции уже свыше четырехсот историй со всей России. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru . Правила акции также указаны на портале.

Акция - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других. Она инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров, а также АНО «Национальные приоритеты»/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером акции стала ВГТРК.

Акцию поддержали информационные и отраслевые партнеры: Благотворительный фонд «Система», телеканал "Москва 24", ИД «Аргументы и факты» , коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

Источник: МИА «Россия сегодня»