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Всенародная акция «Пожалуйста, дышите!» станет бессрочной

Рады вам сообщить, что акция в поддержку российский медиков и волонтёров "Пожалуйста, дышите!", организатором которой выступает медиагруппа "Россия сегодня", станет бессрочной. Все подробности ниже.

Медиагруппа «Россия сегодня»,  организатор акции в поддержку российских медиков и волонтеров «Пожалуйста, дышите!» ,  приняла решение сделать акцию бессрочной.
«Значимость профессии медика не зависит от начала и окончания  пандемий, поэтому  мы считаем  правильным не ограничивать сроки нашей акции «Пожалуйста, дышите!» датами», - отметил генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий КИСЕЛЕВ.
В конце  мая МИА «Россия сегодня» запустило онлайн-акцию «Пожалуйста, дышите!», в которой собирает истории о врачах, медицинских работниках, сотрудниках больниц и госпиталей, волонтерах по всей России в единый тематический портал на сайте ria.ru.
С момента старта в активе акции уже свыше четырехсот историй со всей России. Те, кто хочет рассказать о своих героях – медиках и волонтерах, могут заполнить форму на портале breathe.ria.ru . Правила акции также указаны на портале.
Акция  - знак безмерной человеческой благодарности и желание сохранить память о тех, кто  ежедневно рискует своей жизнью ради спасения жизни других.  Она инициирована МИА «Россия сегодня» при поддержке Министерства здравоохранения Российской Федерации и Департамента здравоохранения г. Москвы, ВОД «Волонтеры-медики», Ассоциации волонтерских центров, а также АНО «Национальные приоритеты»/сайт стопкоронавирус.рф. Генеральным партнером  акции  стала ВГТРК.
Акцию поддержали информационные и отраслевые партнеры: Благотворительный фонд «Система», телеканал "Москва 24", ИД «Аргументы и факты»  , коммуникационная группа LBL, а также федеральный новостной портал NEWS.ru.

Источник: МИА «Россия сегодня»

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Категория: Новости / Здоровье

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