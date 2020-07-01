Утверждены правила использования конфискованного спирта для производства антисептиков

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Новые нормы помогут при необходимости нарастить объём выпуска обеззараживающих жидкостей.

Конфискованный этиловый спирт, а также контрафактный алкоголь крепостью от 75% будет передаваться регионам для изготовления антисептиков. Такое постановление утвердило Правительство России.

Предусматривается, что организации, которые хранят конфискованную продукцию, будут направлять её на анализ в аккредитованные лаборатории. Если она будет признана пригодной для применения в качестве антисептика, её бесплатно передадут субъектам Федерации, направившим специальные запросы в Росалкогольрегулирование. При этом органы власти на местах будут обязаны отчитываться перед службой о том, как используется конфискат.

Правила утверждены в дополнение к принятому в июне закону. Норму об использовании контрафактного алкоголя для изготовления антисептиков в него заложили, чтобы при необходимости увеличить объёмы их производства. Это особенно важно в условиях распространения новой коронавирусной инфекции.

Источник: Департамент пресс-службы Правительства Российской Федерации.