Специалист объяснила, как нужно выбирать колбасу

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Специалист национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина в интервью радио Sputnik рассказала, на что прежде всего нужно обращать внимание при покупке колбасных изделий.

Между тем, как отметила в интервью радио Sputnik исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков Екатерина Лучкина, понятие "качество" относительно: для кого-то качественной будет и соевая сосиска, например, для тех, кто соблюдает пост. Профессионалы используют другие параметры, которые можно точно измерить. Например, параметр безопасности.

"Однозначно, вся продукция, выпускаемая отечественными производителями, безусловно безопасная. Сырье животного происхождения проверяет Россельхознадзор. Безопасность и соответствие обязательным требованиям пищевых продуктов при их изготовлении, хранении, перевозке и реализации контролирует Роспотребнадзор. Все регулируется целым комплексом нормативно-правовых документов", – отметила Екатерина Лучкина.

Она объяснила, на что прежде всего нужно ориентироваться при выборе колбасы.

"Оболочка должна быть сухой и эластичной, плотно прилегать, без пятен, вздутий и деформаций; цвет на срезе должен быть равномерным, приятным. Колбаса, приготовленная из натурального мяса, обладает всеми полезными свойствами мяса. И хорошая колбаса вряд ли может быть намного дешевле мяса. Хорошая колбаса дороже мяса!", – сказала Екатерина Лучкина.

Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков отметила, что стандарты рецептур вареных колбас появились еще до Великой Отечественной войны и менялись в 1961-м, 1979-м, 2003-м годах. Например, в 1952 году в рецептуре "Докторской" колбасы использовалось 15% говядины и 85% свинины, сейчас соотношение сырья – 25% говядины, 70% свинины, 3% яиц и 2% молока, пояснила специалист.

"На колбасных изделиях размещается информация о категории по буквам от "А" до "Д": чем дальше буква от начала алфавита, тем меньше в составе продукта мышечной ткани. Именно она является самым ценным компонентом, источником большинства микроэлементов и витаминов, присущих мясу. Разные виды мяса имеют в своем составе разные массовые доли мышечной ткани. Важно понимать, что это ни в коем случае не сорт", – уточнила Екатерина Лучкина.

По ее мнению, основными критериями выбора должны быть вкусовые предпочтения потребителя и его доверие производителю. А добросовестный производитель, дорожащий своим именем, в свою очередь, не будет прибегать ни к каким сомнительным ухищрениям, заключила Исполнительный директор Национального союза мясопереработчиков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/