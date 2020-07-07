Русфонд обращается...

/Здоровье/

Поля со временем может забыть о своей болезни, у нее хороший прогноз. Сейчас важно не прекращать прием лекарственного препарата с трудом подобранного для девочки. У семьи позади трудные времена, когда дочку увозили с приступами в реанимацию и не могли поставить верный диагноз. Редкую болезнь — гиперинсулинизм (избыток вырабатываемого инсулина в организме) поставили 5 лет назад.

Все эти годы Русфонд помогает семье Полины получить незарегистрированный в России препарат прогликем. Принимая лекарство, Полечка общается с ровесниками, посещает занятия, занимается хореографией. Осенью она идет в 1 класс. И мы очень верим, что у девочки впереди здоровое и счастливое будущее!

Поля Дзюба, 6 лет, у нее врожденный гиперинсулинизм. Требуется лекарство на год, стоимостью 114 800 руб.

"Болезнь у Полинки началась в шесть месяцев: случились судороги на фоне высокой температуры. У дочки внезапно забегали глаза, а затем она обмякла и лицо перекосилось. На скорой Полю увезли в больницу, начали обследовать. И до года ей лечили предполагаемую эпилепсию. Но лечение не помогало, приступы повторялись, за ними следовала реанимация. Мы понимали, что болезнь не отступает, и настояли на полном обследовании. И лишь тогда обнаружился критически низкий уровень сахара в крови. Врачи диагностировали тяжелое врожденное заболевание: в организме дочки вырабатывается слишком много инсулина, который «съедает» сахар в крови, из-за чего страдают все внутренние органы и головной мозг. С апреля 2015 года Поле назначили препарат прогликем, который снижает выработку инсулина. Уровень сахара в крови нормализовался, дочка буквально ожила. В сентябре Поля идет в первый класс, она серьезно занимается танцами, живет активной жизнью. Несколько раз вы помогли нам приобрести прогликем. Спасибо всем большое! Эти годы мы были спокойны за жизнь нашей девочки. Но сейчас лекарство заканчивается, нам самим купить его не по силам! А допускать перерыва в лечении нельзя: сразу вернутся приступы. Не оставляйте нас, пожалуйста!" - рассказала Людмила Дзюба, Краснодар.

Мария Меликян, ведущий научный сотрудник, научный медицинский исследовательский центр эндокринологии (Москва) поделилась: «У Полины редкое заболевание - врожденный гиперинсулинизм. При этом заболевании у детей снижается уровень сахара в крови. Без терапии у ребенка могут развиться жизнеугрожающие состояния - судороги и кома. Для поддержания нормального сахара в крови Полине необходимо постоянно получать лекарство (Прогликем). На фоне регулярного приема этого препарата Полина может жить полной жизнью, ходить в школу и не бояться развития острых состояний. На сегодняшний день данное лекарство не зарегистрировано в России и бесплатно не выдается, потому Полине необходима помощь благотворительных фондов».

Как помочь Поле?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/109

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Поля Дзюба)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Поли Дзюба);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Поли Дзюба

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Поля Дзюба);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд