Рост потребления лекарств в РФ

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Компания Marketing Logic на основе данных аналитической компании AlphaRM подготовила интерактивную карту, отражающую потребление лекарств в России по регионам.

Карта позволяет по каждому субъекту страны увидеть среднедушевое потребление лекарств в упаковках и рублях за 1 квартал 2020 года, динамику продаж препаратов в коммерческом сегменте фармацевтического рынка в сравнении с 2019 годом.

По данным исследований AlphaRM, в 1 квартале 2020 года среднестатистический житель России приобрёл в аптеках 10 упаковок лекарств на 1 938 рублей. Год назад за это же время россиянин купил 9 упаковок и потратил на лекарства 1 704 рублей.

Жители Санкт-Петербурга потратили на лекарства больше всех остальных – 3 520 рублей, москвичи – 2 784 рубля. Жители Чеченской Республики и Республики Дагестан – меньше остальных: 285 рублей и 401 рубль соответственно.

«Мы видим заметный рост потребления лекарственных препаратов и в упаковках, и в деньгах. Рост этих показателей в стране составляет 14% в рублях и 12% в упаковках. При этом динамика неравномерна в различных регионах страны, хотя самый большой прирост и в рублях, и в упаковках мы видим преимущественно в регионах с самыми низкими показателями в абсолютных значениях. Т.е. тенденция к выравниванию есть, но, если сравнить опять же абсолютные значения, до равенства ещё далеко. Что касается средней стоимости упаковки, то она изменилась незначительно – с 193 руб. до 196 руб.», - говорит генеральный директор AlphaRM, эксперт фармацевтического рынка Анна Ермолаева.

Наибольшее потребление лекарственных препаратов (ЛП) в упаковках – 13 шт. на душу населения - в четырёх регионах: в Курской области, Пермском крае, Тульской и Ульяновской областях. Следом идут Алтайский край, Брянская, Воронежская области, Краснодарский край, Нижегородская и Оренбургская области, республики Мордовия и Чувашия с показателем 12 упаковок на человека.

Наименьшее потребление ЛП в упаковках в Чеченской Республике (1 уп.), а также республиках Дагестан (2 уп.), Ингушетия (3 уп.), Калмыкия (5 уп.), Карачаево-Черкесия (5 уп.), Кабардино-Балкария (5 уп.), Еврейской автономной области (5 уп.), республиках Тыва (6 уп.), Саха (Якутия) – 6 уп., Северная Осетия (7 уп.).

ТОП-10 регионов по наибольшему росту потребления ЛП в упаковках: Республика Тыва (+55%), Ненецкий автономный округ (+52%), Камчатский край (+49%), республики Ингушетия (+47%), Чеченская (+44%), Тамбовская (+39%), Тверская области (+31%), Республика Марий Эл (+30%), Орловская область (+28%), Северная Осетия (+28%).

ТОП-10 регионов по наименьшему росту потребления ЛП в упаковках: Костромская область (-14%) Еврейская автономная область (-12%), Чукотский автономный округ (-7%), Республика Хакасия (-3%), Ханты-Мансийский АО (-1%), Иркутская область (-1%), Республика Карелия (-1%), Ивановская (+1%), Самарская (+1%), Свердловская (+1%) области.

ТОП-10 регионов по наибольшему потреблению лекарств в рублях: Санкт-Петербург (3 520 руб.), Москва (2 784 руб.), Московская (2 619 руб.), Сахалинская (2 310 руб.) области, Краснодарский край (2 284 руб.), Новосибирская (2 249 руб.), Нижегородская (2 145 руб.), Курская (2 131 руб.), Тульская (2 116 руб.) области, Приморский край (2 114 руб.).

ТОП-10 регионов по наименьшему потреблению лекарств в рублях: Чеченская Республика (285 руб.), республики Дагестан (401 руб.), Ингушетия (477 руб.), Тыва (555 руб.), Кабардино-Балкария (753 руб.), Калмыкия (818 руб.), Карачаево-Черкессия (919 руб.), Еврейская автономная область (930 руб.), республики Бурятия (1 036 руб.), Алтай (1 131 руб.).

ТОП-10 регионов по наибольшему росту потребления ЛП в рублях: Чеченская Республика (+55%), Камчатский край (+48%), Ненецкий автономный округ (+43%), Республика Ингушетия (+33%), Тверская область (+33%), Республика Марий Эл (+30%), Тамбовская область (+30%), Республика Тыва (+29%), Курская (+29%), Орловская (+27%) области.

ТОП-10 регионов по наименьшему росту потребления ЛП в рублях: Еврейская автономная область (-12%), Чукотский автономный округ (-11%), Костромская область (-7%), ХМАО-Югра (-3%), Республика Хакасия (0%), Свердловская область (+1%), Республика Калмыкия (+1%), Калининградская (+2%), Иркутская (+4%) области, Республика Коми (+5%).

«Благодаря качественной оперативной аналитике AlphaRM, мы подготовили карту с отображением потребления лекарств в России за 1 квартал 2020 и 2019 годов – это простой и наглядный способ отразить текущую ситуацию в её динамике. В рамках оценки неоднородности результатов от региона к региону мы также сравнили полученные от коллег данные с исследованием геодоступности аптек, которое проводили осенью прошлого года. Сопоставление не выявило значимой корреляции уровня потребления и в рублях, и в упаковках с этим показателем. Полагаем, что определяющим является уровень жизни жителей различных регионов, а также традиции и привычки жителей, их уровень доверия к официальной медицине и лекарственным препаратам», - говорит управляющий партнёр Marketing Logic Дмитрий Галкин.

Источник: Пресс-служба Marketing Logic