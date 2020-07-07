Психолог рассказала о замене поцелуев на карантине

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Выразить свои чувства поцелуем сквозь медицинскую маску невозможно, но есть чувственная альтернатива. О ней рассказала в интервью радио Sputnik психолог Мария Медведева.

Пандемия коронавируса постепенно сходит на нет, но меры предосторожности остаются. Практика ношения масок и перчаток уже после снятия карантина и других ограничений может отложить возвращение к привычным рукопожатиям и поцелуям. Замену первому варианту приветствия удалось легко найти без потери смысла, а вот с эмоциональной составляющей все гораздо сложнее. Психолог Мария Медведева уверена, без поцелуев мы многое теряем.

"Эмоциональные прикосновения успокаивают нервную систему и предотвращают стресс. В текущей ситуации, чем меньше стресса, тем лучше. При поцелуе у человека выделяются эндорфины или гормоны счастья. Такие эмоциональные прикосновения активируют у нас центры вознаграждения и удовольствия. Это значит, что повышается мотивация к активной деятельности и познанию мира. Проще говоря, благодаря вкусу поцелуя, мы начинаем ярче чувствовать жизнь", - рассказала психолог.

Важно помнить, что пока не появится вакцина от коронавируса, то поцелуи стоит ограничить. Вместо этого есть другие способы выразить отношение к партнеру, рассказала Мария Медведева.

"Тактильный контакт мы можем заменить словами. Нужно больше говорить друг другу слова поддержки и комплименты. Это мы сейчас можем беспрепятственно друг другу передавать, но не стоит забывать про поцелуи и объятия. Когда вы окажитесь в зоне, где удобно это сделать, то, пожалуйста, компенсируйте себе и своему любимому человек и объятия, и поцелуи", - посоветовала психолог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/