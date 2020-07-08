Фармацевт объяснила рост продаж "Боярышника"

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Рост продаж настойки боярышника в аптеках во время пандемии коронавируса случился из-за того, что сошлись два опасных фактора. О них рассказал в интервью радио Sputnik эксперт фармацевтического рынка Ирина Булыгина.

В России зафиксировали рост продаж настойки боярышника. С 1 января 2020 года оборот этих спиртосодержащих настоек вырос на 8% и достиг 57,4 миллионов упаковок, хотя годом ранее наблюдался спад интереса к этой продукции. В денежном выражении продажи настоек выросли на 38% до 1,6 миллиардов рублей, сообщает "Коммерсант" со ссылкой на исследовании DSM Group.

Причиной роста продаж, по информации издания, стало ограничение продаж алкоголя на территории некоторых регионов России во время пандемии коронавируса. Ирина Булыгина в свою очередь полагает, что тут сошлись другие факторы.

"В марте-апреле в аптеках на порядок вырос сбыт. Люди хватали все. В мае волна психоза стала сходить и прибыли у аптечных сетей стали уменьшаться, а терять деньги уже не хотелось, и они решили восполнить это. Я допускаю, что аптечные работники стали отпускать спиртосодержащие настойки не по 2 флакона без рецепта, а больше. Также у людей сократилась денежная масса, и они решили попробовать настойку боярышника. Кому-то понравилось", - рассказала фармацевт в интервью радио Sputnik.

Настойка боярышника в России имеет печальную историю из-за трагедии в Иркутской области. В декабре 2016 года произошло массовое отравление концентратом для принятия ванн "Боярышник", при изготовлении которого вместо этилового спирта использовался метиловый. От употребления суррогата, по данным СК, скончались 62 человека и еще более сотни человек пострадало.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/