Назван сладкий способ укрепить иммунитет

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Шоколад является продуктом не только вкусным, но и полезным. Однако это касается не всех его сортов, отметила в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

Шоколад является наиболее распространенным во всем мире лакомством. И дело не только во вкусе: научные исследования показали, что люди предпочитают этот продукт, в том числе, по эмоциональным причинам. Шоколад активизирует в нашем организме выделения "гормонов удовольствия" – дофамина и серотонина.

При этом умеренное потребление шоколада полезно для здоровья, рассказала в интервью радио Sputnik специалист по рациональному питанию Варвара Зародина.

"Какао-бобы, из которых делается шоколад, содержат более 200 соединений, оказывающих положительное воздействие на организм. Например, флавоноиды. Эти мощные антиоксиданты оказывают благотворное влияние на свертываемость крови, защищают нас от свободных радикалов, оказывают положительное действие на иммунную систему. Какао-бобы обладают самым высоким содержанием флавоноидов среди всех пищевых продуктов. Можно сказать, шоколад стимулирует наш иммунитет", – пояснила Варвара Зародина.

Чем выше в шоколаде процент содержания какао, тем он полезнее. Что касается сахара, который неизбежно присутствует в этом сладком продукте, то он снижает полезное воздействие флавоноидов. И часто сахар затмевает полезный эффект шоколада, отметила специалист по рациональному питанию.

"Когда шоколад изготавливается, большая часть антиоксидантов флавоноидов, присутствующих в какао-бобах, теряется. Сейчас идут разработки, которые позволяют уменьшить потери флавоноидов, снизить сахар без потери вкусовых ощущений. Наиболее полезным считается горький шоколад, потому что в нем наибольшее количество какао-бобов. Менее полезен молочный шоколад, а белый шоколад лишен всех полезных свойств", – сказала Варвара Зародина.

И нужно помнить, что шоколадом, даже самыми полезными его сортами, лучше не злоупотреблять, чтобы не вызвать пищевую зависимость, предупредила специалист.

"Это отражается и на весе, и на здоровье, и на состоянии кожи, и на внешнем виде. Важен баланс, знать, что вы наслаждаетесь вкусом еды, а не заедаете стресс. Важно сознательно контролировать порции. И лучше выбирать горький шоколад", – добавила Варвара Зародина.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/