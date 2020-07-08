Нарколог рассказал о "коварстве" пива в жару

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Почему летний зной делает употребление алкоголя еще более опасным, объяснил в интервью радио Sputnik врач психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

Употребление алкоголя в жару пагубно влияет на здоровье, и "снижение градуса" не всегда выручает, предупредил психиатр-нарколог Алексей Казанцев.

В теплую погоду любители "принять на грудь", как правило, берут более легкие напитки, однако при этом зачастую компенсируют их небольшую крепость количеством выпитого. Кроме того, у многих слабоалкогольных продуктов есть весьма коварное свойство.

"Более легкие алкогольные напитки, сидр или пиво, – слабогазированные. Слабогазированные напитки быстрее всасываются в желудке, быстрее наступает опьянение. Если в алкогольных напитках есть подсластители, сахара (это может быть крепленое вино, различные алкогольные коктейли), это еще и удлиняет состояние опьянения", – сказал Алексей Казанцев в интервью радио Sputnik .

Кроме того, напомнил он, алкоголь при любых обстоятельствах повышает риск получить травму, а в летний зной – особенно.

"Довольно часто в жару человек в состоянии алкогольного опьянения пытается охладиться, прыгает в фонтаны, различные водоемы, не зная глубины, не рассчитывая свои силы. Человек может попасть в ДТП, даже не управляя транспортным средством, а переходя дорогу не по пешеходному переходу. Или просто уснуть на земле и заработать пневмонию", – отметил Алексей Казанцев.

По его словам, если возможности отказаться от выпивки нет, в теплую погоду предпочтительным будет остановиться на негазированных слабоалкогольных напитках.

"Их необходимо развести льдом либо прохладной водой. Желательно находиться под крышей, тентом, и лучше выбирать вечернее время, а не солнцепек. Главное – пить в умеренных дозах ", – напомнил Алексей Казанцев.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/