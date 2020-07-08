Амброзия полыннолистная - опасный карантинный сорняк!

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Вредоносность амброзии в районах массового ее распространения исключительно велика.

Развивая мощную надземную массу и корневую систему, амброзия сильно подавляет культурные растения. Она расходует очень много воды на образование единицы сухого вещества (в среднем в 2 раза больше, чем зерновые колосовые), что приводит к иссушению почвы. Амброзия резко снижает плодородие почвы, вынося из нее большие количества элементов минерального питания растений. Наиболее часто от амброзии страдают посевы гороха, гречихи и пропашные культуры, особенно подсолнечник. При недостаточном уходе за посевами этих культур амброзия перерастает их и сильно заглушает, что приводит к резкому снижению или к полной гибели урожая. Засорение посевов гороха и гречихи амброзией крайне затрудняет уборку.

Скот не поедает амброзию из-за содержания в ее листьях горьких эфирных масел, поэтому качество зеленого корма и сена, засоренного амброзией, ухудшается.

Амброзия полыннолистная опасна и для здоровья людей. Ее пыльца вызывает заболевание - амброзийный поллиноз, что отрицательно сказывается на экологической обстановке регионов массового распространения амброзии.

Амброзия полыннолистная может быть занесена с семенным материалом сельскохозяйственных культур, особенно поздних (подсолнечник, сорго, люцерна, овощные и т.д.), уборка которых совпадает с созреванием сорняка (август - сентябрь), а также с засоренными отходами, сеном, при перегоне скота. Осенью и особенно зимой семена амброзии с нескошенных растений разносятся ветром, а весной - с талыми водами.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»