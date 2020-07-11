Комаровский рассказал о "страшных последствиях" приема антибиотиков

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Украинский врач и телеведущий Евгений Комаровский призвал осторожнее использовать антибиотики. По его словам, бездумное применение этих препаратов может нанести вред организму человека.

В своем Instagram он подчеркнул, что если антибиотики профилактически назначаются без наличия бактериальной инфекции, то это "не уменьшает, а увеличивает, в разы увеличивает количество бактериальных осложнений".

Антибиотик действительно способен избавить пациента от ряда бактерий. Тем не менее, он дает возможность размножаться "без естественных конкурентов".

Говоря о том, что некоторые врачи назначают антибиотики при вирусных инфекциях, Комаровский отметил, что это связано с их опасениями, что у пациента может развиться осложнение. В частности, речь идет о воспалении легких. В этом случае больной может обвинить врача, не выписавшего нужные препараты.

Ранее Комаровский заявлял, что одной из возможных причин высокого уровня смертности от коронавируса в Италии мог быть массовый прием антибиотиков заболевшими. Он отметил, что, если активно используются антибиотики, "особенно если без повода", то вероятность того, что на территории данного региона у людей будут распространены бактерии, "устойчивые к огромному количеству лекарственных препаратов", выше.

Источник: https://www.mk.ru/