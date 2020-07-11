Сильнейшая магнитная буря через несколько дней обрушится на россиян

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Мощная магнитная буря ударит по здоровью россиян с 15 по 17 июля.

Вспышки из космоса принесут плохие вести для метеочувствительных людей, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.

Метеозависимые люди могут ощутить быструю утомляемость, снижение работоспособности, резкие перепады настроения и небольшие недомогания.

Запасаемся аспирином и кофе заранее!