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Сильнейшая магнитная буря через несколько дней обрушится на россиян

Мощная магнитная буря ударит по здоровью россиян с 15 по 17 июля.

Вспышки из космоса принесут плохие вести для метеочувствительных людей, рекомендуется соблюдать меры предосторожности.
Метеозависимые люди могут ощутить быструю утомляемость, снижение работоспособности, резкие перепады настроения и небольшие недомогания.
Запасаемся аспирином и кофе заранее!

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Категория: Новости / Здоровье

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