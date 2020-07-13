Самые "гнусные" летающие кровопийцы – кто они?

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О том, как защититься от мошек-кровососов, рассказала в интервью радио Sputnik заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

В понятие гнус ученые включают всю совокупность кровососущих летающих насекомых. Самыми известными из них являются комары. Однако больше беспокойств доставляет людям другой вид гнуса, отметила в интервью радио Sputnik доктор биологических наук, заведующая лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора Светлана Рославцева.

"В состав понятия гнус кроме комаров входят мошки, мокрецы и слепни. Из них в настоящее время наиболее беспокоящим фактором являются мошки. Личинки мошек разводятся только в проточной воде, соответственно, мошки распределяются по всем регионам России. Особенно мошки опасны в условиях Астраханской области. В южных регионах с 3 июля повышается их численность и где-то продолжается в течение месяца", – рассказала специалист.

На территории России нет таких видов мошек, которые переносили бы опасные заболевания, но они могут доставить неприятности крайне болезненными укусами, пояснила Светлана Рославцева.

"Защита от мошек – это длинные рукава, длинные брюки и так далее. Еще надо использовать репелленты. Против мошек работают репелленты высшей категории при нанесении на кожу. Срок действия, особенно при инсоляции на юге, не бывает более четырех часов, обычно даже менее. Россказни, что репеллент защитит на девять и более часов не соответствуют действительности", – уточнила эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/