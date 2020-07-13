Как правильно выбрать стоматологическую клинику в Туле?

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Сейчас в Туле работает много стоматологических клиник, которые оказывают широкий спектр услуг.

При таком ассортимент трудно сделать выбор в пользу одного центра, так как активно проводятся маркетинговые и рекламные акции. Многие стоматологии для привлечения клиентов устраивают акции, предлагая отличные скидки и бонусы для пациентов. Во многих случаях это становится банальной ловушкой. Как же не прогадать с выбором, обратиться действительно к опытному врачу, который решит проблемы качественно. Оперативно и по доступной цене?

В сети можно найти готовые рейтинги, но не всегда им стоит доверять. Многие из них составляются на основании субъективных отзывов пациентов. Если вам нужна хорошая стоматологическая клиника в Туле, то проводите оценку по объективным критериям:

профиль работы и спектр оказываемых услуг;

квалификация врачей;

плотность записи на прием;

месторасположение объекта;

уровень цен.

Проще и выгоднее обращаться за помощью в многопрофильные медицинские центры. Чем больше направлений деятельности, тем обширнее штат, выше общая техническая оснащенность клиники. В одном месте можно посетить врачей разного профиля, сделать снимки. Большим плюсом становится наличие зуботехнической лаборатории. Вам не придется обращаться в разные медцентры, так как в одном многопрофильном учреждении можно получить весь спектр услуг.

Также при выборе оценивайте квалификацию врачей. Больше узнайте о специалистах, их образовании, стажировке, опыте работы. Стоматология развивается семимильными шагами. Постоянно появляются новые методики и технологии, поэтому врачи должны повышать свой уровень квалификации. Чтобы предлагать пациентам наиболее эффективные и безопасные способы решения проблем.

Если при записи на прием вам не удается попасть в первые дни, то это говорит о популярности клиники. Это напрямую указывает на качество лечения. В редких случаях можно попасть сразу, если другой пациент отказался или просто не пришел на прием. Если вы записываетесь не по телефону, а лично решили посетить стоматологию, то оцените ремонт и интерьер. Потертые стены, испорченная мебельная обивка – показатель чрезмерной экономности владельцев или отсутствия достаточной прибыли. И в первом, и во втором случае лучше покинуть клинику. Нет гарантии, что не сэкономят и на расходных материалах, оборудовании, курсах повышения квалификации для сотрудников.

Еще один из критериев оценки – стоимость на оказываемые услуги. Не стоит гнаться за дешевизной, так как низкие цены могут указывать на использование более дешевых материалов.