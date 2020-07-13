Сколько стоит установить зубные импланты в Москве?

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Бережный и регулярный уход – отличная профилактика многих заболеваний зубов, которые могут привести к их полной потере.

Утрата даже одной единицы не только портит вид улыбки, но и нарушает функциональность зубочелюстной системы. В современной медицине используются разные приемы для восстановления улыбки. Один из них – установка имплантов. На них затем крепятся как съемные, так и несъемные протезы разных типов. Поскольку искусственные основания под протезы долговечны, то их установка экономически выгодна. При соблюдении рекомендации врача по уходу они прослужат не один год.

Но назвать установку имплантов доступной по стоимости процедурой сложно. Подобная манипуляция обойдется дороже, чем протезирование. Но более высокая цена себя полностью оправдывает, так как импланты смотрятся эстетично. При восстановлении зуба не обтачивается соседняя единица, чего не избежать при протезировании. Установить зубные импланты в Москве можно как за 40 тысяч, так и несколько сотен тысяч рублей. Разбежка в ценах достаточно большая. Она зависит не только от ценовой политики стоматологической клиники. Основной фактор – модель имплантов. Они отличаются между собой:

составом;

размерами;

формой;

резьбой.

Итоговая стоимость также зависит от объема и сложности работы врача, уровня его квалификации. Не рискуйте собственной безопасностью, обращаясь к докторам с сомнительной репутацией. Лучше обратитесь в проверенную клинику с положительными отзывами и репутацией. Придется заплатить за протетик. Это элементы, на которых базируется ортопедическая часть конструкции. При восстановлении зубного ряда используются следующие дополнительные элементы:

формирователи десен;

трансфер;

винт;

абатмент.

Также нужно заплатить за ортопедическую часть. Коронки крепятся непосредственно на имплант. Стоимость их также разнообразная. Она в основном зависит от материала изготовления: металлокерамика, безметалловый вариант. С актуальными ценами в Москве можно ознакомиться на сайте https://smilespa.moscow. Благодаря большому выбору материалов врач поможет подобрать подходящий вариант для каждого пациента с учетом его финансовых возможностей. Но не стоит чрезмерно экономить. Не забывайте, что при качественной установке и регулярном уходе искусственная конструкция прослужит более 10 лет. При этом она не утратит своих первоначальных характеристик.