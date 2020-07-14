Из-за чего мясо портится раньше, чем указано на этикетке?

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В том, что мясо теряет свежесть еще до истечения срока годности, часто виноваты сами покупатели, считает руководитель отдела Федерального научного центра пищевых систем РАН Виктория Насонова. Своим мнением она поделилась с радио Sputnik.

Иной раз купленное в супермаркете мясо после того, как вы дома его распаковали, оказывается или явно несвежим или как минимум сомнительным – а указанный на этикетке срок годности еще не истек. В чем дело?

Одна из наиболее распространенных причин – нарушение холодильной цепи, рассказала в интервью радио Sputnik руководитель отдела научно-прикладных и технологических разработок Федерального научного центра пищевых систем им. В.М. Горбатова РАН Виктория Насонова. Она уточнила, что оптимальная температура хранения охлажденного мясного сырья от –1,5 до +4 градусов.

"С предприятия продукт выходит при данных температурных режимах, а все, что с ним происходит дальше – транспортировка, выгрузка в торговой сети, выкладка на полки, – может приводить к тому, что нарушаются температурные режимы. Это критично и приводит к тому, что активизируются микробиологические процессы, мясо портится быстрее, чем указано на этикетке", – объяснила Виктория Насонова.

Застраховаться от подобных случаев можно только одним способом – приобретать мясо и мясные продукты в надежных торговых точках, которые дорожат своей репутацией.

Но есть и еще одна причина, по которой мясо может оказаться у вас дома в подпорченном виде. Покупатели зачастую сами неосознанно сокращают срок годности продукта, отметила эксперт.

"Например, когда гуляют по магазину с наполненной тележкой, и где-то внизу лежит упакованное мясо. Покупатели будут ходить по различным отделам, потом пойдут на кассу, потом будут ехать до дома. Температура мяса повышается, срок хранения сокращается. В идеале сразу после того как вы взяли продукт с прилавка, убирать его в сумку-холодильник или термопакеты – они всегда находятся в шаговой доступности от мясных отделов", – напомнила Виктория Насонова.

По ее словам, мясо с неприятным запахом или измененным цветом не следует употреблять даже после термообработки.

"Если вы почувствовали сторонний запах или мясо изменило цвет, оно уже не свежее и несет в себе большое количество рисков. Термическая обработка убивает 99% микроорганизмов, но 1% все равно выживет, не стоит рисковать и потреблять такое мясное сырье", – предупредила Виктория Насонова.

Если же вы планируете долго хранить мясо, лучше покупать его в уже замороженном виде, а не замораживать охлажденное мясо самостоятельно, посоветовала эксперт.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/