Валентина Матвиенко о реформе обязательного медицинского страхования

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Валентина Матвиенко: «Никто не отрицает медицинское страхование, но оно должно быть более эффективным» Об этом Председатель Совета Федерации В.И.Матвиенко заявила на заседании совета по развитию финансового рынка при СовФеде. Она отметила необходимость дальнейшего совершенствования системы ОМС с учетом мнения медицинского, страхового и пациентского сообществ.

Председатель Совета Федерации подчеркнула, что решение проблем в области обязательного медицинского страхования (ОМС) – это не тот случай, когда надо «рубить топором», принимая радикальные решения. Напротив, надо действовать аккуратно и деликатно, «как скальпелем». «Наша система здравоохранения выдержала экзамен ковидом, это правда. Но мы все должны извлечь объективные уроки, и в целом, по организации системы здравоохранения, и в частности, по медицинскому страхованию. Никто не отрицает медицинское страхование как таковое. Но оно должно быть более эффективным», - отметила Валентина Матвиенко.

По признанию сенаторов, система ОМС в период борьбы с коронавирусом не давала сбоев. Тем не менее, в кризисный период борьбы с инфекцией актуализировались проблемы организации медицинской помощи, механизмов ее финансирования, санитарно-гигиенической и юридической защиты врачей и пациентов, оказания плановой медицинской помощи.

В качестве основных мер, которые позволят повысить качество медицинской помощи и реализовать принцип «деньги следуют за пациентом», президент Всероссийского союза страховщиков (ВСС) Игорь Юргенс, предложил перейти к рисковой модели страхования. Реализация классических принципов страхования позволит избежать «медицинского рабства» и гарантировать право гражданина на получение качественной медицинской помощи в любом регионе страны. Для этого необходимо реализовать управленческую реформу – провести вертикализацию фондов ОМС, включить в функционал страховых компаний межтерриториальные расчеты, а главное - подключить страховые медицинские организации к единому цифровому контуру здравоохранения.

«Создание единого удостоверяющего центра на базе Федерального фонда ОМС повысит заинтересованность в результате своей деятельности медицинские организаций и, как следствие, улучшит качество медицинской помощи», – заявил президент Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс.

Особое внимание медицинские страховщики уделяют цифровизации системы ОМС: внедрению детально регламентированного электронного полиса ОМС, осуществлению перехода от устаревших региональных моделей файлового обмена к единым централизованным сервисам, реализованным на базе современных архитектурных моделей.

Рисковая модель ОМС предполагает поэтапную передачу финансовой ответственности страховым компаниям с одновременным расширением их полномочий в управлении объемами медицинской помощи. Такие решения помогут усилить контроль за качеством и доступностью медицинской помощи, защитить интересы и права граждан на ее получение по всей территории Российской Федерации.

«Это определяющие векторы, по которым и дальше должно развиваться отечественное здравоохранение. Необходимо запускать пилотный проект в четырех - пяти регионах, который позволит отойти от устаревшей модели региональной закрытости в пользу единства федерального управления», - подчеркнул Игорь Юргенс, - «Пилотный проект позволит отработать механизмы повышения прозрачности и эффективности работы системы здравоохранения в целом».

Источник: http://ins-union.ru/