В Приморско-Ахтарском районе по требованию прокурора устранены нарушения медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в ИВС

/Здоровье/

Прокуратура Приморско-Ахтарского района в ходе проверки выявила нарушения медико-санитарного обеспечения лиц, содержащихся в изоляторе временного содержания органа внутренних дел.

С целью устранения вышеуказанных нарушений прокуратура района в территориальный отдел полиции внесла представление, которое рассмотрено, однако нарушения фактически не устранены, в связи с чем прокурор района направил в суд исковое заявление к ГУ МВД России по краю и районному отделу полиции об обязании выделить денежные средства и приобрести медицинское имущество и лекарственные средства для оказания медицинской помощи лицам, доставленным в изолятор временного содержания.

В ходе рассмотрения дела в суде ответчик выделил дополнительные денежные средства, благодаря чему приобретено медицинское имущество и лекарственные средства для оказания первой помощи в ИВС в полном объеме.

В связи с добровольным исполнением ответчиком исковых требований, суд производство по делу прекратил.

Источник: http://prokuratura-krasnodar.ru