До чего техника дошла: интеллектуальный тепловизор проследит за состоянием здоровья людей

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Предотвратить массовые заболевания сотрудников теперь можно с помощью цифровой системы, которая способна за доли секунды бесконтактно измерить температуру тела сразу десяткам человек. Интеллектуальное решение с встроенной аналитикой уже установлено в нескольких учреждениях на Кубани и в Ставраполье: в гостиницах, санаториях, на производственных предприятиях. Например, при входе в одну из крупнейших строительных компаний Кубани - «Краснодаргазстрой».

В период распространения коронавируса, как и любой другой инфекции, сохранить здоровье сотрудников – главная задача любого бизнеса. Интеллектуальный комплекс «Тепловизор» предложил компаниям оператор цифровых возможностей «МегаФон». Услуга особенно важна для предприятий, специфика работы которых не позволяет уйти на удаленный режим. А также для мест массового скопления людей. Температуру оборудование устанавливает с точностью до 0,3 градуса. И делает это в пять раз быстрее измерений привычным лобным термометром.

«Краснодаргазстрой» - первое предприятие на юге и Северном Кавказе, установившие тепловизор. В период пандемии работа предприятия не останавливается. Тысячи его сотрудников продолжают строить газопроводы по всей России.

«Вопрос здоровья сотрудников для нас всегда в приоритете, а сейчас он встал особенно остро. Ежедневно мы выдаем работникам средства индивидуальной защиты – маски и антисептические средства. Теперь можем еще и контролировать температуру тела сотрудников. Благодаря тепловизору мы сможем не допустить распространение заболевания на производстве. И после улучшения эпидситуации мы планируем продолжить его использовать на предприятии», - прокомментировала заместитель генерального директора по правовому обеспечению и управлению персоналом компании «Краснодаргазстрой» Милена Попова.

В интеллектуальный сервис встроено сразу несколько функций: распознавания лица, бесконтактного измерения температуры тела. В случае фиксации повышенной температуры, комплекс, в зависимости от настроек, может: подать звуковой и световой сигнал; заблокировать турникет для входа сотрудника с признаками заболевания. Кроме того, програмное обеспечение автоматически формирует отчет с указанием времени и места, а также фото и показателем температуры человека, который сохраняется в базе данных.

«Систему контроля температуры тела можно установить не только на входе на производственные предприятия. Она будет эффективно работать и на других - более крупных объектах. Это цеха, аэропорты и вокзалы, медицинские и учебные заведения, торговые центры, места массового скопления людей. Плюсов у нашей системы несколько. Во-первых, точность. Во вторых, скорость измерения - человек не должен останавливаться и тратить время. А значит можно избежать в помещениях лишних очередей. К тому же система полностью автоматизирована и не требует выделения отдельных работников для её контроля», - отметил директор по развитию корпоративного бизнеса МегаФона на Кавказе Николай Ситников.

Источник: https://kuban.mk.ru/