Просят о помощи Русфонд

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Андрюша родился восьмимесячным с двусторонней врожденной косолапостью. Выписали ребенка домой через полтора месяца. Лечились в платной клинике города Кореновска, проводили гипсование, но это не принесло положительных результатов, поэтому лечение прекратили.

Так как в связи в пандемией в Краснодарском крае был карантин, в Детский краевой диагностический центр Краснодара обратились по направлению только в июне 2020 года, когда Андрюше было 5 месяцев и одна неделя.

Травматолог-ортопед Данил Сергеевич Клещ рассказал о методе Понсети и рекомендовал клинику «Беби ру» в Краснодаре, где лечат по этому методу. Но лечение платное.

А чтобы исключить рецидив косолапости, необходимо до трех лет носить брейсы (планкафиксатор для отведения стопы с ботиночками, специальная обувь при косолапости – Русфонд), которые не позволят сухожилию прийти в прежнее положение.

Андрюша Кузин, 6 месяцев. У него врожденная двусторонняя косолапость. Требуется лечение по методу Понсети стоимостью 124 320 рублей.

"Во время беременности УЗИ показало, что у ребенка двусторонняя косолапость. Я испугалась, но врач меня успокоила, сказала, что косолапость сейчас лечат, главное – время не упустить и обратиться к ортопеду сразу после выписки из роддома. Но случилось непредсказуемое: я заболела пневмонией, и Андрюша родился раньше срока, слабеньким. Два месяца его выхаживали врачи, а когда нас выписали, для предотвращения распространения коронавирусной инфекции был объявлен карантин и режим ограничений. И мы смогли обратиться к ортопеду только в июне. Сына осмотрел доктор и сказал, что лечение нужно начинать не откладывая: у младенцев мышцы и сухожилия пластичные, легко поддаются коррекции. Лечить нужно по методу Понсети – это самый эффективный и малотравматичный способ исправления косолапости. Лечение строго этапное, нужно регулярно приезжать в клинику и выполнять все рекомендации врачей. Если сделать все вовремя, то ножки у сына выпрямятся и он наравне со сверстниками начнет ходить. Но лечение это платное, а необходимых денег у нас нет. Сейчас работает только муж. Пожалуйста, помогите!" - рассказала Зинаида Кузина, Краснодарский край.

Данил Клещ, Травматолог-ортопед Поликлиники «Беби ру» (Краснодар) прокомментировал: «Андрюше поможет лечение по методу Понсети. Вначале мы проведем курсы гипсований, затем выполним ахиллотомию – малотравматичное рассечение укороченного пяточного сухожилия, после чего вновь загипсуем стопы. К году малыш встанет на ноги и будет ходить как все здоровые дети. Но до четырех лет нужно будет носить специальную ортопедическую обувь, это предотвратит рецидив».

Как помочь Андрюше?

— отправить пожертвование с любой банковской карты на сайте Русфонда https://rusfond.ru/krasnodar_actions/110

— отправить пожертвование с карты «Альфа-Банка» (в открывшемся списке выберите Андрюша Кузин)

— отправить пожертвование с карты «Сбербанка» через систему «Сбербанк Онлайн» (в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина);

— отправить пожертвование от юридического лица — на странице с реквизитами фонда в назначении платежа укажите: организация лечения Андрюши Кузина;

— отправить SMS на короткий номер 5542, указав сумму пожертвования цифрами;

— перечислить средства с помощью платежной системы Яндекс. Деньги, электронного кошелька WebMoney или PayPal (в выпадающем списке выберите Андрюша Кузин);

— перечислить средства через терминалы QIWI или с электронного кошелька QIWI Wallet;

— оплатив в отделении любого банка или Почты России, самостоятельно распечатав банковские реквизиты и квитанцию.

Источник: Русфонд