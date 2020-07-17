Из магазина в Анапе изъято 747 кг потенциально опасной рыбной продукции

/Здоровье/

Государственными инспекторами Южного межрегионального управления Россельхознадзора принято участие в проведении сотрудниками ОЭБиПК ГУ МВД России по Краснодарскому краю проверки предприятия ИП Гордо М.А. в г.Анапе.

При осмотре помещений, оборудования, холодильных камер обнаружили, что в магазине «РАКОВАРЪ» осуществлялся оборот пищевой продукции: раков вареных в ведрах – вес брутто составил 330 кг; креветки – 315,98 кг; рыбы - 45,9 кг; мяса мидий–8,24 кг; тушки кальмаров - 12,68 кг; готовой рыбной продукции (вяленой, копченой) –34,78 кг, на упаковках которой отсутствует информация о наименовании товара (за исключением продукции, находящейся в торговом зале – на ценниках указано наименование), о наименовании и месте нахождения изготовителя, о количестве продукции в упаковке, о дате изготовления, об условии хранения и сроке годности.

На ценниках, находящихся на подносах с готовой рыбой и в корзинах с замороженными морепродуктами, в торговом зале, написаны наименования товаров. При анализе поступления пищевой продукции в адрес ИП Гордо М.А., установлено, что согласно информации из ФГИС «Меркурий» - продукция: «горбуша х/к»; «форель вяленая»; «толстолобик х/к»; «белый амур»; «мойва х/к»; «барабуля х/к»; мидии мороженые и тушки кальмаров в адрес ИП Гордо М.А. в период с 28.05.2019 по 14.07.2020 г. не поступала.

В связи с отсутствием информации на упаковках с пищевой рыбной продукцией и морепродуктами невозможно установить наличие ветеринарных сопроводительных документов, характеризующих территориальное и видовое происхождение, ветеринарно-санитарное состояние сопровождаемого подконтрольного товара, эпизоотическое благополучие территорий его происхождения и позволяющие идентифицировать подконтрольный товар.

На основании изложенного следует, что на предприятии индивидуального предпринимателя Гордо А.М., в магазине ««РАКОВАРЬ», в обращении находилась продукция, общим весом 747, 58 кг, в отношении которой:

- невозможно провести прослеживаемость, обеспечивающую безопасность рыбной продукции и морепродуктов;

- информация не доведена до потребителя;

- не установлены сроки годности.

В соответствии с п. 2, п.3 ст. 3 Федерального закона «О качестве и безопасности пищевых продуктов» от 02.01.2000 г. № ФЗ-29, вышеперечисленная продукция признается опасной и должна быть утилизирована или уничтожена без проведения экспертизы, так как представляет угрозу для жизни и здоровья людей.

Источник: http://rsn.krasnodar.ru/