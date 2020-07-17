Диагностика болезней пчел – в помощь пчеловоду!

/Здоровье/

Сезон медосбора в самом разгаре и его итоги зависят не только от погодных условий, но и от состояния пчелосемей на пасеке. Только здоровые и сильные пчелосемьи могут собрать товарный мед.

Весенняя диспансеризация пчелопасек завершена, и мы можем подвести ее итоги. Так, в ФГБУ "Краснодарская МВЛ" за 6 месяцев 2020 года для исследований на паразитарные, бактериальные и вирусологические заболевания поступило 35 проб пчел от 25 пчелопасек.

При проведении диагностических исследований специалистами лаборатории выявлены следующие заболевания пчел:

-паразитарной этиологии: варроатоз на 1 пчелопасеке, нозематоз на 6 пчелопасеках, варроатоз совместо с нозематозом на 1 пчелопасеке.

Выявление заболеваний пчел до начала медосбора дает время пчеловоду своевременно провести лечебные обработки, оздоровить пчел исключив тем самым загрязнение пчеловодной продукции (мед, пыльца, перга, прополис, воск) препаратами. Важно знать, что все обработки необходимо завершить не позднее чем за две недели до сбора продукции.

Специалисты лаборатории ФГБУ «Краснодарская МВЛ» будут рады помочь в своевременном выявлении возбудителей паразитарных заболеваний пчел таких как варроатоз, акарапидоз, нозематоз; бактериальных – гафниоз, колибактериоз, сальмонеллез, цитробактериоз, стафилококкоз и болезней пчелинного расплода- американского гнильца, европейского гнильца, парагнильца и порошковидного расплода; вирусологических- мешотчатый расплод, острый паралич и хронический паралич пчел, а также в проверке эффективности лечебных обработок.

Источник: ФГБУ «Краснодарская МВЛ»