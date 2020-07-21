Как купить качественные витамины?

/Здоровье/

Одними из важнейших элементов, необходимых организму человека для полноценной жизнедеятельности являются витамины.

Они содержатся в пище в очень малых количествах, наряду с микроэлементами, незаменимыми жирами и аминокислотами и при недостаточном качестве питания, необходимости различных диет, а также в стрессовых для организма ситуациях могут поступать в явно недостаточном количестве.

При явном недостатке этих веществ может наступать угнетение организма, упадок сил и жизненной энергии, а в тяжелых случаях возникают патологические изменения и возникают опасные заболевания.

К счастью, пополнить запасы столь необходимых для организма витаминов несложно, все важные и жизненно необходимые элементы выпускаются фармацевтической промышленностью и приобрести их достаточно просто. Но что выбрать среди богатого предложения на полках аптек и торговых центров?

Какие бывают витамины.

Существуют 13 витаминов, без которых человек не может обходиться. В первую группу Жирорастворимых входят витамины:

А (ретинол),

D (колекальциферол),

E (токоферол),

К (филлохинон),

Во вторую группу (водорастворимые) включаются:

С (аскорбиновая кислота)

витамины группы В, обозначаемые цифрами – В1 (тиамин), В2 (рибофлавин), В3 (ниацин), В5 (пантотеновая кислота), В6 (пиридоксин), В7 (биотин, иногда называемый витамином Н), В9 (фолат, или фолиевая кислота), В12 (кобаламин).

Сколько витаминов нужно организму?

Недостаток этих нужных веществ, как и их избыток весьма печально отражается на общем состоянии здоровья. Поэтому при приеме витаминных препаратов следует придерживаться определенных дозировок, рекомендованных медицинским сообществом, которые зависят от пола, возраста, весы человека.

Однако не все комплексы, ориентированные на ту или иную группу людей одинаково полезны. Существует различная совместимость определенных групп витаминов, различная усваиваемость поливитаминных групп и прочие факторы.

Поэтому необходимо ответственно подходить к выбору комплексов, предлагаемых производителями витаминов.

Одними из самых популярных и качественных являются японские препараты, гарантирующие самое высокое качество этих необходимых организму элементов. Обычно производители этой страны нацелены на внутренний рынок, и их продукция подвергается жесткому контролю всех заинтересованных структур.

Но всегда при заказе нужно опасаться подделок, пользуясь проверенными каналами покупки. Одной из них является интернет-магазин HealthJapan, предлагая товары из Японии напрямую, без посредников.

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