Гидроксиметилфурфураль в мёде

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Специалистами ФГБУ "Краснодарская МВЛ" при проведении лабораторных исследований в пробе натурального цветочного меда обнаружен гидроксиметилфурфураль количеством свыше 85 мг/кг.

Гидроксиметилфурфураль – что это?

Натуральный мёд состоит из сахаров, а также в его состав входят кислоты. В результате их взаимодействия и получается данное вещество, особенно если продукт нагревали. Но в мёде он нейтрализуется различными ферментами, поэтому практически в натуральном мёде гидроксиметилфурфураля нет. Другое дело если продукт пчеловодства нагревают, при нагревании до 40 градусов в течение 12 часов уже образуется гидроксиметилфурфураль, а при нагревании выше 60, его количество стремительно растёт.

Мёд натуральный всегда проверяют на наличие гидроксиметилфурфураля. Это один из показателей безопасности этого продукта. По его наличию и количеству можно установить соблюдалась ли технология при переработке, правильно ли его хранили и фасовали, а также выявить, не фальсифицированный ли мёд натуральный. Количество гидроксиметилфурфураля не должно быть выше 25 мг/кг. Если содержание превышено, значит, такой продукт пчеловодства подвергался сильному нагреванию и в реализацию не допускается.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»