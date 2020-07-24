Россиян предупредили о водоемах с паразитами

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Летом россиянам стоит воздержаться от купания в некоторых водоемах из-за паразитов, вызывающих "зуд купальщика".

О признаках таких опасных водоемов рассказал в интервью радио Sputnik токсиколог Алексей Водовозов.

В жаркую погоду купание в прудах и озерах может принести приятную прохладу, но будет иметь неприятные последствия. В теплой воде стоячей воде могут обитать паразиты, которые вызывают церкариоз или "зуд купальщика". Это очень неприятное ощущение, которое не может сильно навредить организму, но испортит настроение и состояние кожи на долгое время, пояснил Алексей Водовозв.

"У паразитов вся жизнь направлена на внедрение в новый организм. Человеческую кожу они осилить не могут, но могут отложить личинки внутрь кожи. Личинки проникнут под кожу и там останутся, пока не погибнут, и наш иммунитет не разберет их. Это состояние называется "зуд купальщика". Человек сходил искупаться, а через некоторое время голени у него покрываются характерной зудящей сыпью. Это место проникновения в нашу кожу церкарий - личинок плоских червей-паразитов", - рассказал токсиколог.

Избежать контакта с паразитами можно, если правильно выбрать место для купания. Прежде всего, нужно обратить внимание на то, есть ли в водоеме водоплавающие птицы, рекомендует Алексей Водовозов.

"Вода может быть прохладной и приятной и так далее, но все очень сильно зависит от того, что в этой воде содержится. Самой опасной можно считать непроточную воду в небольших водоемах, которые быстро прогреваются, и на которых имеются водоплавающие птицы вроде уток. Если вы видите, что есть небольшой водоем, на котором живут утки, то туда даже близко подходить не надо, поскольку у уток, как и у людей, есть различные паразиты", - пояснил токсиколог в интервью радио Sputnik.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/