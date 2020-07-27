Доктор Мясников назвал четыре показателя здоровья человека

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Телеведущий, главный врач Городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича Александр Мясников назвал в ходе своей программы на телеканале "Россия 1" четыре основных показателя здоровья. Он назвал их "смертельный квартет", который показывает, есть ли у человека склонность к заболеваниям сердца и даже онкологии.

Первым важнейшим показателем здоровья доктор назвал артериальное давление. Далее идут уровень холестирина в крови, показатель сахара и последнее - объем талии.

"Важнейшие факторы, на которые каждый человек должен обращать внимание", - предупредил доктор.

Мясников обратил внимание, что контроль объема талии важнее, чем контроль веса. Он назвал цифры для мужчин и для женщин - 102 см и 88 см. По словам эксперта, если объем талии превышает эти значения, значит организм находится под угрозой.

Чтобы сохранить баланс, Мясников рекомендует скорректировать рацион. По его словам, не менее 500 грамм от дневной нормы еды должны составлять овощи и фрукты

Источник: https://www.mk.ru/