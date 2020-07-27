Россиянам рекомендовали привиться от гриппа и пневмококка

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рекомендовал гражданам страны к осени сделать прививки от гриппа и пневмококка. Об этом он заявил в эфире телеканала «Россия-1», передает РИА Новости.

По его словам, вакцинация от гриппа — «элемент обязательный для спокойного прохождения этого периода». Кроме того, Мурашко посоветовал россиянам сделать вакцину против пневмококка вне рамок национального календаря прививок. Министр заметил, что такая вакцина действует до пяти лет и ее можно сделать уже сейчас.

Ранее Михаил Мурашко заявил, что вакцинация от коронавируса нового типа в России будет добровольной. При этом она будет проводиться поэтапно, в первую очередь вакцину получат медработники и те, «кто чаще других сталкивается с большим количеством людей».

По данным на 25 июля, в России за сутки выявлен 5871 новый случай заражения коронавирусом. Всего за время эпидемии заразилось более 806 тысяч жителей. За весь период пандемии выздоровели 597 140 российских жителей, скончались 13 192 пациента.

Источник: https://lenta.ru