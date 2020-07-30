Новые штаммы гриппа: стоит ли их бояться

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В Россию предстоящей осенью и зимой придут новые штаммы вируса гриппа, от которых граждан страны еще не прививали.

Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании по санитарно-эпидемиологической ситуации с участием президента Владимира Путина. Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в этом году от гриппа надо привить надо 60% населения страны. Делать ли прививку от гриппа – выбор каждого, принцип добровольности должен быть неукоснительным, заявил, между тем президент Владимир Путин. Он, однако, отметил, что важность вакцинации надо всем разъяснять.

Заведующая лабораторией этиологии и эпидемиологии гриппа Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Елена Бурцева в интервью радио Sputnik пояснила информацию Роспотребнадзора.

"Вирус меняется, и те штаммы, которые входили в состав вакцин прошлого года, они, безусловно, поменялись на более актуальные. Обычно выбор и смена таких штаммов - это процесс достаточно мучительный, потому что смотрят изменчивость этих вирусов и смотрят актуальность на сегодняшний день. Возможно, что-то поменялось, может быть, не на 100% они были уже активны, а в какой-то нарастающей тенденции. Поэтому, ничего кардинально нового не будет, просто это уже несколько измененные, актуальные штаммы. Не все наше население имеет антитела к тем вирусам, которые будут входить в состав гриппозных, уже обновленных вакцин".

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/