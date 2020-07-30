Производственный контроль – залог выпуска качественной и безопасной продукции!

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Главная цель перерабатывающих предприятий – производство качественной и безопасной продукции для потребителей.

Чтобы подтвердить соблюдение требований санитарных правил и норм на предприятиях разрабатываются программы производственного контроля.

Программа производственного контроля отвечает «как часто» и «что необходимо контролировать», чтобы подтвердить безопасность продукта и является неотъемлемой частью системы безопасности пищевых продуктов на предприятии, разработанной в соответствии с принципами ХАССП.

Регламентирующим документом по разработке программ производственного контроля являются Санитарные Правила от 13.07.2001 №1.1.1058-1 (с изменениями от 27.03.2007).

Объектами производственного контроля являются:

- производственные помещения;

- технологическое оборудование и технологические процессы;

- рабочие места, используемые для выполнения работ, оказания услуг (в том числе на выделенных участках работ на территории заказчика);

- сырье, полуфабрикаты, готовая продукция, отходы производства и потребления.

Перечень показателей безопасности пищевых продуктов, необходимый для контроля, определяется в соответствии с требованиями Технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции» (ТР ТС 021/2011), ГОСТами или Техническими условиями, по которым выпускается продукция.

При разработке программ производственного контроля необходимым звеном также является контроль санитарного состояния производства путем микробиологического анализа смывов с оборудования, тары, инвентаря, рук и спец. одежды рабочих, контейнеров при перевозке пищевых продуктов.

Надо помнить, что гарантия выпуска безопасной продукции для предприятий - это расширение рынка сбыта продукции, включая возможность реализации на зарубежных рынках, доверие поставщиков, преимущества в получении заказов от других компаний.

Проводить лабораторный контроль в рамках программы производственного контроля необходимо в аккредитованной лаборатории.

Испытательный центр ФГБУ «Краснодарская МВЛ» оказывает широкий спектр лабораторных услуг, в том числе в рамках выполнения программ производственного контроля предприятий. Наиболее актуальными показателями безопасности пищевых продуктов, исследуемых по программам производственного контроля, является контроль остатков ветеринарных лекарственных средств, используемых в животноводстве. Контроль данных показателей проводится с использованием высокоточного аналитического оборудования методом высокоэффективной жидкостной масс-спектрометрией. Лаборатория проводит широкий спектр микробиологических, радиологических и токсикологических исследований, выявление и идентификацию генетически модифицированных источников растительного происхождения (ГМО), идентификацию состава мясных продуктов гистологическим методом и методом ПЦР-анализа, обнаружение растительных жиров в молочной продукции, в том числе по наличию фитостеринов.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»