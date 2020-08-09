Первый российский «антиковидный» тренажер для врачей стартует 10 августа

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Интерактивный тренажер для медиков по работе с пациентами с коронавирусной инфекцией начнет работу в системе повышения квалификации врачей MedX.pro и на сайте московской городской клинической больницы №15 им.О.М. Филатова.

Новый сервис поможет врачам со всей страны отработать порядок действий при постановке диагноза и выборе оптимальной схемы лечения COVID-19.

Тренажер создан известным разработчиком электронных образовательных платформ, компанией «Физикон», и является логичным дополнением теоретического образовательного онлайн курса по COVID-19, который ранее был размещен на MedX.pro. «Это курс прослушали уже более 7 тысяч врачей, и мы надеемся, что многие из них решат пройти и практическую часть, применить полученные знания в работе с онлайн-пациентами», говорит директор по развитию MedX.pro Дмитрий Береснев.

В dataset нового тренажера – более 9000 историй болезней и стратегий лечения, накопленных ГКБ №15 за время пандемии COVID-19. Это достаточный объем знаний, уверен Береснев. Непосредственно в тренажере реализованы 30 наиболее часто встречающихся и показательных случаев и методик лечения коронавирусной инфекции.

Сам антвирусный тренажер устроен по тому же принципу, что всем известные авиа- или морские тренажеры, рассказывает Дмитрий Береснев. На старте медик выбирает конкретный случай COVID-19, изучает анамнез условного пациента и определяет порядок диагностирования заболевания. Далее, на основе полученных результатов компьютерной томографии и других анализов, он делает выводы и ставит диагноз, после чего назначен курс лечения. На этапе оценки своих действий медик получает результат, который он может сравнить с рекомендациями Минздрава для аналогичных случаев, а также советы опытных врачей, основанные на их реальном опыте работы с подтвержденными «ковидными» больными.

Допуск к занятиям на тренажере осуществляется по результатам теста, который сдают все прослушавшие «антиковидный» образовательный курс. «Мы стараемся калибровать наши тесты так, чтобы они не были слишком сложны, а тренажеры интересны даже начинающим. Конечно, может потребоваться время, чтобы освоить некоторые аспекты, но тем интереснее становится обучение и тем актуальнее его результаты для врача-практика», — уверен Дмитрий Береснев.

Источник: Пресс-служба компании Система повышения квалификации врачей