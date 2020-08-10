15% россиян страдают от повышенной чувствительности к аллергенам на кошачьей шерсти. В России провели опрос среди владельцев кошек

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Россия по праву считается страной кошек – по данным ВЦИОМ[1], они есть у 54% владельцев домашних питомцев. Многие люди настолько привязываются к своим четвероногим друзьям, что закрывают глаза на повышенную чувствительность к аллергенам на их шерсти.

. 88% таких хозяев заявляют, что не готовы расстаться с кошкой даже после рекомендации врача. Эти выводы подтверждаются исследованием, проведенным весной 2020 года компанией Survation совместно с брендом Purina.

Участниками опроса стали свыше 1000 владельцев кошек из разных городов России. Проблема чувствительности к аллергенам на кошачьей шерсти не понаслышке знакома 15% из них. Чаще всего с ней сталкивается сам хозяин животного (34%), его ребенок (18%) или муж/жена (15%). Еще 6% – родители респондента.

Большинство опрошенных стараются справиться с аллергией самостоятельно. Ежедневными мерами любителей кошек является мытье рук после общения с животным (так делают 58% респондентов), хранение кошачьих принадлежностей в строго определенном месте (55%), использование чехлов для мебели и ограничение доступа животного в комнату (по 24%), регулярная уборка и сокращение контактов с питомцем (по 20%) .

Несмотря на то, что повышенная чувствительность к аллергенам на кошачьей шерсти может осложнять жизнь и хозяевам, и их четвероногим друзьям, большинство не готовы расстаться с кошками. В ходе опроса участников просили представить ситуацию, когда рекомендация расстаться с кошкой исходит непосредственно от врача-аллерголога. 49% респондентов заявили, что будут искать другие способы борьбы с аллергией, 30% выразили готовность оставить все как есть, а 9% сказали, что обратятся к другому врачу. Отказаться от кошки согласились только 6% владельцев (еще 6% не определились с ответом).

Респондентам также предлагалось представить, что появился корм, который обеспечивает животному абсолютно безопасное и полноценное питание, в то же время значительно уменьшает количество аллергенов на шерсти и в перхоти кошки (а значит, и в окружающей среде). 83% хозяев ответили, что купили бы подобный продукт.

Несмотря на то, что на момент проведения исследования вопрос носил гипотетический характер, такой корм действительно существует и доступен в России. Уже в июле на полках специализированных магазинов появился первый и единственный в своем роде корм для кошек PRO PLAN® LiveClear®, который уменьшает количество аллергенов на шерсти животных. Этот революционный продукт стал результатом длительных (более 10 лет) научных исследований по поиску безопасного и эффективного способа решить проблему, касающуюся миллионов людей по всей России.

Источник: Pro-Vision Group company