Дмитрий Морозов: необходимо законодательно закрепить принципы лекарственного страхования и критерии «врачебной ошибки»

/Здоровье/

Выступая на Всероссийском форуме «Здоровье нации – основа процветания России» глава комитета Госдумы РФ по охране здоровья Дмитрий Морозов отметил, что в 2020 году был принят целый пакет законов, способствующих развитию системы здравоохранения. Часть этих нормативных актов удалось своевременно скорректировать с учетом пандемии коронавируса.

«Важнейшей законодательной новеллой именно в это время стало принятие закона о дистанционной торговле лекарственными препаратами, в том числе рецептурными препаратами. Это была единственная возможность обеспечить представителей старшего поколения – наших бабушек и дедушек - необходимыми лекарствами», - подчеркнул Дмитрий Морозов, - «Много раз встречались со страховщиками в Государственной Думе. Повышение эффективности работы на благо застрахованных – дело ближайших нескольких месяцев».

Глава комитета Госдумы Д. Морозов отметил острую необходимость обратить внимание на такие сложные медицинские и юридические темы как лекарственное страхование или определение критериев врачебной ошибки. Как показали результаты исследования ВЦИОМ, 41% опрошенных в последние годы перепроверяли диагноз и назначения врача. В случае, если пациент стал жертвой врачебной ошибки, респонденты предпочитали обратиться в прокуратуру (42%), к страховщикам — непосредственно в страховую компанию (23%) или к страховому представителю (14%), пойти к главврачу (36%) или позвонить на горячую линию Минздрава (32%).

«Обращение в страховую компанию позволяет зачастую решить проблему, возникшую при общении пациента и медика, быстрее и с меньшими негативными последствиями для каждой из сторон. По нашим данным, количество обращений пациентов к страховым представителям ежегодно растет на 30%, большинство из них удается решить в досудебном порядке, – отметил вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов. – Внедрение на законодательном уровне инструментов страхования для комплексной защиты медицинского персонала и пациентов – прогрессивный подход к реализации приоритетных задач в сфере укрепления социальных прав граждан. Проблемы определения «врачебной ошибки» или «врачебного неуспеха», страхование гражданской ответственности медперсонала, внедрение механизмов лекарственного страхования давно обсуждаются и требуют своего решения на законодательном уровне».

Источник: http://www.ffoms.gov.ru/