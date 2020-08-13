2,2 ТРЛН РУБ. СОСТАВИТ БЮДЖЕТ БАЗОВОЙ ПРОГРАММЫ ОМС В 2020 г.

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Это связано с увеличением подушевого норматива базовой программы ОМС до 12 699 рублей.

ля эффективного использования этих средств и обеспечения высокого качества бесплатной медицинской помощи, необходимо внедрять в системе ОМС передовые цифровые решения. Такие предложения прозвучали на круглом столе «Обеспечение прав граждан в системе ОМС», состоявшемся в рамках очередного Форума «Здоровье нации – основа процветания России».

Как отметила замглавы ФФОМС Светлана Кравчук, в связи с эпидемией коронавируса, медицинским учреждениям, фондам ОМС, страховым компаниям для сохранения доступности качественной медицинской помощи пришлось оперативно переформатировать свою работу, в том числе – в сфере финансового взаимодействия.

В период пандемии выявились нуждающиеся в коррекции элементы системы. Перепрофилирование лечебных учреждений под борьбу с коронавирусом объективно привело к повышению опасений со стороны пациентов с хроническими диагнозами в отношении получения необходимой медицинской помощи, возникла неопределенность с прохождением медико-социальной экспертизы. Отмечались сбои в сфере обеспечения льготными лекарствами и другими медицинскими препаратами и изделиями. По мнению сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, нельзя «вечно «выплывать» за счет героизма врачей, нужны масштабные информационные решения, которые помогут системно выстроить работу по защите прав пациентов в рамках обязательного медицинского страхования, в том числе в маршрутизации пациентов».

Над проблемами информатизации системы обязательного медицинского страхования работают как фонды ОМС, так и страховые компании.

В территориальном фонде Свердловской области разработан программный продукт «Судьба пациента». Этот инструмент позволяет автоматически выбирать случаи, где с высокой долей вероятности допущены нарушения клинических рекомендаций и стандартов лечения. В фокусе - инфаркты и инсульты вскоре после выписки, тяжелое хроническое заболевание у пациента после прохождения диспансеризации с установлением основной группы здоровья. «В результате проведенного анализа 908 из 913 случаев лечения злокачественных новообразований признаны дефектными. Ключевой дефект – невыполнение или ненадлежащее выполнение лечебных и диагностических мероприятий», - отметил Валерий Шелякин, директор Терфонда ОМС Свердловской области, - «Выявление проблемы – предотвращение ее повторного проявления».

В оптимизации взаимодействия между фондами ОМС, медучреждениями и страховыми компаниями заинтересованы все стороны. Но ресурсы медицинских организаций в области разработки цифровых решений ограничены. «Именно страховые компании показывают, как снижать издержки в страховой медицине и как должны выглядеть оптимальные бизнес-процессы», - считает Руководитель рабочей группы Всероссийского союза страховщиков Максим Мазитов, - «К сожалению, в отечественной медицине исторически сложилось так, что зачастую пациент не настаивает на высоком качестве медицинской помощи, заранее боится защищать свои права. Подвигнуть пациента на защиту своих прав, проинформировать его о возможностях страхования и предоставить механизмы защиты прав – это задача страховых компаний».

Одним из важнейших решений в области защиты прав застрахованных эксперты отрасли называют включение страховых медицинских организаций в общий информационный контур системы здравоохранения. Для этого необходимо, как минимум, разработать универсальный сервис обмена между государственной информационной системой ОМС и Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ).

«В преддверии прогнозируемой рядом специалистов второй волны эпидемии коронавируса крайне важно сформировать устойчивую систему реагирования на вызовы, о которых мы даже не подозревали еще год назад. Необходимо обеспечить финансовую устойчивость медицинских учреждений. Важно продолжать работу по развитию механизмов защиты страховыми медицинскими организациями прав застрахованных в условиях кризисных ситуаций», - подчеркнул вице-президент Всероссийского союза страховщиков Дмитрий Кузнецов, - «В этом ключе особую значимость приобретает развитие цифровых платформ и, в первую очередь, включение страховых компаний в единый информационный контур системы здравоохранения».

Источник: ОМС