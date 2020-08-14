Пчеловод рассказал о "медовой вакцине" от недугов

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Употребление меда поможет укрепить иммунитет и защитить организм от инфекций, уверен председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин. Но польза меда не только в этом, отметил он в интервью радио Sputnik.

Медовый спас в 2020 году в России отмечается 14 августа. После этого праздника в нашей стране традиционно начинают добавлять в рацион мед нового сбора.

Считается, что чем свежее мед, тем он полезнее. Это абсолютно натуральный продукт со множеством целебных свойств; хорошо известно, что мед помогает укрепить иммунитет, что особенно актуально в этом году, сказал в интервью радио Sputnik председатель Общества пчеловодов Валерий Капунин.

"Если говорить о меде как о ценнейшем лечебном материале или продукте, то любой вид меда обладает полезными свойствами. У него есть антимикробные, антигрибковые и антиаллергические свойства. Еще его используют для ускорения заживления ран и регулирования секреции кишечника. Также мед положительно влияет на сердце и повышает выносливость к разным неблагоприятным факторам внешней среды", – отметил пчеловод.

По словам Валерия Капунина, самый полезный мед – тот, который был собран в той местности, где человек живет. Причем, по его мнению, это правило действует и в том случае, когда речь идет о местах с не самой благоприятной экологией. Пчелы, вырабатывая мед, уменьшают при этом концентрацию вредных веществ, которые были в растениях-медоносах, поэтому мед, полагает пчеловод, может стать своего рода универсальной вакциной.

"Пчелы обладают умением, перерабатывая нектар, полученный с зараженных территорий, снижать количество вредных веществ, в том числе радионуклидов, в конечном продукте, в меде. Что такое, например прививка? Когда мы в организм вводим определенное количество вещества, какой-то болезни, организм перерабатывает незначительное количество и у него вырабатываются антитела к этой болезни. То же самое, по-видимому, и с медом происходит. Поэтому нужно употреблять мед с той территории, с которой он собран, где вы проживаете. Пчелы умеют преобразовать вредные продукты в меньшие дозы, добавляя туда свои собственные ферменты", – уверен пчеловод.

Он объяснил, почему мед гораздо полезнее сахара.

"Основная причина пользы меда в том, что это моносахарид. Он уже разложен на фруктозу и глюкозу. Когда мы употребляем сахар, то организм должен затратить определенное количество калорий и употреблять некоторое количество ферментов, чтобы этот сахар разложить на составляющие. Мед сразу усваивается в организме", – отметил Валерий Капунин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/