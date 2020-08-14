Цветные контактные линзы иногда могут сильно навредить

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Цветные линзы при определенных условиях могут искажать восприятие, и их ношение в этих случаях нежелательно. О каких ситуациях идет речь, рассказал радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

С помощью цветных контактных линз человек может изменить цвет глаз, даже, при желании, менять его хоть каждый день.

Современные контактные линзы вполне безопасны для глаз, но, если говорить конкретно о цветных линзах, у них есть и некоторые ограничения. Их не стоит носить в вечернее время или в пасмурную погоду, рассказал радио Sputnik врач-офтальмолог, доктор медицинских наук Вячеслав Куренков.

"Есть цветные линзы и оттеночные линзы. Цветные линзы в центре не прокрашивают. Там имитирована зрачковая зона в 3,5 миллиметра. Она абсолютно прозрачна и там нет никакого красителя, но эта зона в вечернее время может ограничивать обзор. Человек может начать видеть окрашенный край линзы. Это происходит из-за того, что зрачок расширяется в сумрачную погоду или когда темнеет. Когда зрачок будет больше, чем неокрашенная зона, то человек начнет это чувствовать", – пояснил Вячеслав Куренков.

Это не только доставляет неудобства, но и искажает восприятие. Поэтому, например, садиться за руль в цветных линзах, наверное, не стоит, считает офтальмолог.

Оттеночные линзы, по его словам, воздействуют на зрение иначе.

"Оттеночные линзы прокрашены, включая центр, но это не влияет на цветовосприятие. Это может увеличить контрастность восприятия. Это как будто вы надеваете очки с каким-то фильтром. В таком случае у вас только увеличивается контрастность. Это все безопасно", – заверил Вячеслав Куренков.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/