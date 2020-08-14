Ученый подверг критике выводы онлайн-исследования о влиянии электронных сигарет на заболеваемость коронавирусом

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Доктор Константинос Фарсалинос, ведущий исследователь Центра кардиохирургии Онассиса (Греция) опубликовал отзыв на статью калифорнийских ученых , связавших в результате онлайн-опроса заболеваемость COVID-19 с употреблением электронных сигарет.

Доктор Фарсалинос отметил, что у него вызывают скептическое отношение причинно-следственная связь, приведенная авторами в статье.

«В исследовании говорится о «парадоксальном факте», который заключается в том, что у тех, кто когда-либо (но не сейчас) пользовался электронными сигаретами, был диагностирован COVID-19. Это заранее исключает причинно-следственную связь между использованием электронных сигарет и диагнозом COVID-19. В противном случае среди тех, кто использует электронные сигареты в настоящее время, было бы больше заболевших, чем среди тех, кто попробовал их всего несколько раз», — отмечает Фарсалинос.

Ученый обращает внимание на тот факт, что вывод авторов основывается на социологическом исследовании, данные для которого собирались путем онлайн-опроса граждан США в возрасте от 13 до 24 лет. При этом не проводились медицинские тесты или анализы, вывод основан исключительно на статистических данных.

«Весьма высокий процент участников сообщили о том, что сдали тесты на COVID-19. По состоянию на 14 мая, в последний день проведения исследования, в США в общей сложности было проведено 10 миллионов диагностических тестов среди всего населения. В исследовании отмечается, что примерно 40 % тестов было проведено среди людей 13-24 лет, что выглядит значительно завышенными данными. В связи с этим возникают сомнения по поводу достоверности самостоятельно представленных данных участниками в ходе опроса», — пишет Константинос Фарсалинос.

По словам ученого, в связи с тем, что при прохождении онлайн-опроса не требовалось никакого подтверждения самого факта сдачи теста на коронавирус, точность такого результата не может служить основанием для приведенных в статье выводов.

Источник: http://obschezdrav.ru