Диетологи предложили необычные блюда из арбуза

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Настал долгожданный сезон арбузов. Конечно, они хороши сами по себе, однако есть немало интересных рецептов, которые позволяют арбузу заиграть в блюде новыми вкусовыми оттенками. К тому же, приготовить из него можно не только десерты, но и, как говорится, первое, второе и компот. Мы собрали рецепты наиболее оригинальных летних блюд с арбузом, а также советы, как выбрать правильную тыквину (к ним теперь относят арбузы биологи), чтобы не было мучительно больно.

Считается, что арбузы обладают массой полезных свойств - обладают мочегонным эффектом, как говорят в народе, «промывают» почки, низкокалорийны (24 ккал на 100 г), а значит, способствуют снижению веса и являются хорошей альтернативой сладостям. И это действительно так. Уникальные свойства жидкости, содержащейся в арбузе, действительно помогают выводу лишней жидкости, появляющейся в результате расщепления жира. Кстати, был описан один случай, когда ученые захотели сделать таблетки из высушенного арбуза для мочегонного эффекта. Было высушено 16 тонн свежих качественных арбузов, но порошок не обладал мочегонным эффектом.

Недавно диетологи поставили очередную точку в спорах между любителями арбузов и дынь: если первые можно использовать в качестве перекусов и мешать с другими пищевыми ингредиентами, то вторые – исключительно самостоятельное блюдо, которое стоит есть, так сказать, без сопровождения. Иными словами, дыня с хамоном – не очень полезно с точки зрения диетологии, а вот арбуз открыт к кулинарным экспериментам. Так что проявите немного фантазии и накройте дома арбузный стол.

Начать можно с салата. Сладкий арбуз идеально сочетается с брынзой (и то, и другое нужно порезать кубиками). Немного пряной зелени (например, кинзы) создаст оригинальный вкусовой акцент. Украсить блюдо можно съедобными цветами: настурции, календулы, огуречной травы, хосты и пр. Ну и в завершение добавьте свежемолотый чёрный перец. Без него никак.

А теперь приступим к приготовлению холодного летнего супа родом из Испании. Как известно, в этой стране популярен гаспаччо. В классическом исполнении в этот суп входят помидоры, огурцы, сладкий и острый перцы, черный хлеб, оливковое масло и чеснок. Но можно приготовить не классический гаспаччо.

Приготовьте арбузную мякоть, очистив ее от косточек. Три стакана. Кроме того, понадобится полтора стакана мелконарезанных спелых помидоров, один порубленный огурец, красный лук (тоже мелко порезать), пара столовых ложек оливкового масла, 1 ч.л. красного винного уксуса, 2 ст. ложки сока лайма и свежая зелень укропа. Все ингредиенты нужно пропустить через блендер до пюреобразного состояния. Охладить. Подавать с зеленью укропа и черным молотым перцем.

На второе можно приготовить жареный арбуз с говядиной. Вам понадобится полкило мяса (нарежьте его тонким и полосками, как для бефстроганова), 300 граммов молодого зеленого горошка, полкило мякоти арбуза (порезать кусочками), 1 луковица, 3 зубчика чеснока, 2 ч.л. кукурузного крахмала, 2 ч.л. холодной воды, 2 ч.л. соевого соуса, 1,5 ч.л. кунжутного масла, 2 ст.л. белого сухого вина и 2 ст. л. ложки хрена, соль, черный и красный молотый перец, оливковое масло для жарки, 1 ч.л. пюре корня имбиря, зелень кинзы.

Приготовьте маринад, смешав чеснок, крахмал, воду, соевый соус, кунжутное масло и 1 столовую ложку белого вина, и замаринуйте в нем мясо на полчасика. В другой миске смешайте хрен с горячей водой ( 2 ст.л) и 1 столовой ложкой вина.

Замаринованную говядину обжарьте на масле на сильном огне, посолив и поперчив. Отложите его, а в той же сковородке обжарьте лук до мягкости. Добавьте зеленый горошек, имбирь и красный перец, жарьте еще пару минут. Выложите к овощам мясо, добавьте разведенный в воде хрен, подержите на огне еще минуту. Снимите с огня и тут же добавьте арбуз, посыпать солью и перцем по вкусу. Блюдо можно подавать с рисом на гарнир, посыпав зеленью кинзы.

Ну и, наконец, сладкое – сорбет. Вам понадобится примерно 4 стакана арбуза без косточек, полстакана сахара, листья свежей мяты и 50 г ликера Куантро. Все ингредиенты нужно пробить в блендере, потом перелить массу в мороженицу или в емкость для морозилки. Держать до замерзания, периодически помешивая.

Как выбрать правильный арбуз? Эксперты отмечают, что тыквины, напичканные нитратами, как правило, отличаются огромными размерами. При простукивании звук напоминает стук по резиновому мячу, на разрезе мякоть блестящая, цвет интенсивно красный с фиолетовым оттенком, имеются прожилки желтого цвета. Если кусочек такой мякоти положить в кипяченую воду, вода окрасится в розовый цвет (народный способ определения нитратов). Нитраты в организме превращаются в нитриты под воздействием микрофлоры кишечника, а нитриты гораздо опаснее нитратов, ибо более токсичным и обладают канцерогенными свойствами. Часто промышленно выращенные арбузы содержат количество нитратов в два раза превышающее нормы. Можно пойти другим путем: параллельно с употреблением арбузов, употреблять продукты, содержащие большие дозы витамина С, который снижает вредное действие нитратов и нитритов. В любом случае эксперты советуют очищать все купленные овощи и фрукты от кожуры. А арбузы не выедать прямо до корки – больше всего нитратов именно в ней.

Перед употреблением арбуз следует тщательно вымыть с мылом и в проточной горячей воде, и только потом его разрезать. Арбузы с желтыми прожилками выкидывайте сразу - в них большое количество нитратов. Разрезанный арбуз храните только в холодильнике. Арбузы и дыни лучше не давать детям до года, да и беременным от них лучше отказаться.

Источник: https://www.mk.ru/