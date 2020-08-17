Фонд «Вольное Дело» запустил на Кубани передвижную ветеринарную операционную

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Фонд «Вольное Дело» запустил в Краснодарском крае передвижную ветеринарную операционную для стерилизации собак и кошек.

Ветмобиль создан на базе автомобиля ГАЗель и оснащен медицинским оборудованием. Операции проводятся бесплатно, цель программы — сокращение количества безнадзорных животных. В июле аналогичный ветмобиль начал работу в республике Хакасия.

Ветмобиль «Поводог» будет курсировать по всему Краснодарскому краю. Автомобиль произведен и оборудован на заводе ГАЗ. В нем есть всё необходимое для проведения операций: подключены свет и вода, установлены операционный стол и бактерицидный рециркулятор, есть весы и контейнеры для медикаментов. Операции проводят профессиональный ветеринарный врач и его ассистент, в работе используются высококачественные препараты и материалы.

В августе мобильная операционная будет находиться в Усть-Лабинске, а затем переместится в Краснодар. Стерилизация проводится бесплатно, животных по желанию хозяев можно также вакцинировать и обработать от паразитов. Чтобы попасть на приём, необходимо предварительно записаться по тел. +7 918 973-33-03. Специалисты программы расскажут, как подготовить питомца к операции и ухаживать за ним после.

Это уже второй ветмобиль «Поводог», запущенный фондом «Вольное Дело». Первый в июле 2020 года начал работать в республике Хакасия и сейчас принимает четвероногих пациентов в Саяногорске. Открытые фондом «Вольное Дело» приюты для собак «Поводог» работают в Сочи, Красноярске, Иркутске, Абакане и подмосковном Наро-Фоминске. Они оснащены современным оборудованием, в них работают кинологи и зоопсихологи, при каждом есть ветеринарная клиника. За время работы приюты «Поводог» устроили в семьи более 1200 животных.

Источник: Фонд «Вольное Дело»