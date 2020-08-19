В каких случаях компьютерная клавиатура опасна для здоровья

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Микроорганизмы, скапливающиеся на клавишах и между ними, могут стать причиной целого ряда кожных заболеваний и инфекций глаз. Как уберечь себя от этих рисков, объяснил в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

Основная причина, по которой компьютерная клавиатура превращается в источник потенциальной опасности – неаккуратность пользователей. На грязных клавишах и между ними скапливается большое количество микроорганизмов, отметил в интервью радио Sputnik руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин.

"Людям, которые подолгу работают с грязной клавиатурой и при этом часто трут глаза, может грозить как опасное кожное заболевание, так и инфекция глаз, конъюнктивит или что-то серьезнее. Простая рекомендация – максимально переходить на сенсорное управление, а еще лучше ? на голосовое управление, чтобы избежать любого контакта с загрязненными поверхностями", – посоветовал Дмитрий Рябинин.

Если же вы продолжаете использовать традиционную клавиатуру, то ее примерно раз в месяц надо чистить.

"Самое банальное и базовое решение – протереть корпус и клавиши моющим средством. Для этого подойдут специальные салфетки для ухода за техникой или тряпки с небольшим содержанием спирта. Главное – не использовать химикаты, предназначенные для чистки сантехники. Они опасны для пластика из-за щелочи: в лучшем случае сотрут с клавиатуры краску, в худшем – просто повредят корпус", – предупредил руководитель Hi-Tech Mail.ru.

Не нужно забывать и про пространство между клавишами.

"Можно использовать ватные палочки, щетку с мягкой щетиной. Если нужно почистить клавиатуру внутри, придется применять сжатый воздух – так можно выдуть крошки. Специальные баллончики стоят недорого, они подойдут для механических клавиатур, а вот ноутбучные клавиатуры лучше разобрать и пропылесосить", – отметил Дмитрий Рябинин.

Источник: https://radiosputnik.ria.ru/