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Сальмонеллёзы – группа заболеваний, которые поражают диких и сельскохозяйственных животных.

Они часто протекают в острой форме, могут привести к гибели животных и требует немедленной ветеринарной помощи. Инфекция чаще всего поражает молодняк. Сальмонеллёз свиней наносит хозяйству большой ущерб, поэтому важно вовремя выявить болезнь и предотвратить её распространение.

Сальмонеллез среди поросят проявляется при неблагоприятных условиях их содержания и кормления. Скученность, плохой микроклимат, недоброкачественные корма, недостаток в них витаминов и минеральных веществ, вирусные болезни и гельминтозы способствуют возникновению сальмонеллеза среди поросят.

Источник возбудителя - больные поросята, реконвалесценты и здоровые свиньи-бактерионосители.

Факторы передачи - контаминированные корма, молоко, почва, питьевая вода, предметы оборудования и ухода за животными. Инкубационный период - 4-12 дней.

Возбудитель сальмонеллеза - S. choleraesuis unu S. typhisuis, реже S. typhimurium, S. dublin.

Сальмонеллез у поросят характеризуется острым, подострым и хроническим течением. При остром течении инкубационный период составляет 3-4 дня. Продолжительность болезни 3-7 дней, при этом клинические признаки развиваются очень быстро. Больные поросята отказываются от корма, лежат, зарывшись в подстилку, температура тела повышается до 42 0С, конъюнктивит. Вскоре возникает понос; у некоторых животных появляется рвота, отмечается очаговое покраснение или посинение кожи в области живота, ушей, паха. Особенно заметно посинение ушей.

Подострое течение сопровождается теми же клиническими признаками, что и острое, но они слабее выражены. Болезнь затягивается до 15-20 дней.

Хроническое течение болезни наблюдается у многих заболевших животных. Больные поросята отстают в росте и развитие. Вследствие нарушения обмена веществ развиваются поражения кожи (струпья), опухают суставы, возникает конъюнктивит. Болезнь продолжается от трех недель до трех месяцев, иногда и дольше.

Сальмонеллез у взрослых свиней чаще протекает хронически, без определенного симптомокомплекса.

Диагноз устанавливается комплексно и обязательно должен быть подтвержден бактериологически.

Для бактериологического исследования в лабораторию направляют: печень с желчным пузырём и лимфатическими узлами, селезенку, почки, мезентериальные лимфоузлы. Материал доставляют не позднее 5-6 часов после смерти животных. Кроме бактериологической диагностики, специалисты ФГБУ «Краснодарская МВЛ» используют метод ПЦР для обнаружения генома бактерий.

При подтвержденном диагнозе хозяйство объявляют неблагополучным и закрывают на карантин.

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»