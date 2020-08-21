Осторожно, орнитоз! Или почему опасно кормить птиц с рук!

/Здоровье/

Орнитоз птиц - заразное заболевание, вызываемое хламидией, микроорганизмом, который занимает промежуточное место между бактериями и вирусами.

Источник заражения человека - больная птица. Важное значение в распространении болезни имеют сельскохозяйственные птицы (особенно утки и индейки) и декоративные птицы (попугаи, канарейки и другие мелкие певчие птицы).

Как может заразиться человек?

В организм человека возбудитель проникает через слизистую оболочку органов дыхания (при вдыхании пыли, содержащей хламидии: высохшая взвесь помета птиц, а также выделения из клюва, испачканные частицы пуха и др.).Также возможно заражение при употреблении инфицированных яиц без достаточной термической обработки. Наиболее подвержены заболеванию лица, постоянно контактирующие с птицами: работники птицефабрик, мясокомбинатов, заводчики птиц и др.

Симптомы заболевания у птиц

-Птицы сидят, нахохлившись, сонные, со взъерошенными перьями и опущенными крыльями.

-Походка у них становится неуверенной, аппетит исчезает, дыхание затруднено.

-Из носовых ходов и внутреннего угла глаза вытекает серозно-слизистый экссудат.

-Появляется жидкий стул, помет зеленоватый.

- Птицы сильно ослабевают, дыхание становится шумным, появляются кашель и хрипы. Зараженные молодые особи плохо растут, плохо оперяются и плохо едят.

Внимание! Если Вы заметили подобные признаки орнитоза у своих домашних птиц, немедленно обратитесь в ближайшее ветеринарное учреждение!

Как защитить себя и своих близких от орнитоза?

Если у Вас в доме есть декоративные птицы, нужно соблюдать меры безопасности:

- При покупке экзотических птиц убедитесь, что есть документ о состоянии здоровья от ветеринара, провести ветеринарный осмотр и изолировать птицу на месяц;

-Чистить каждый день клетку, не допускать скученности;

-Вода и корм должны быть свежими и хорошего качества;

- Вовремя изолировать птицу с подозрительными симптомами;

-Необходимо соблюдать меры личной гигиены, избегать контакта с дикой птицей в местах их массового скопления - на улицах, рынках, водоемах, а также с продуктами жизнедеятельности птицы - перьями и пометом. Не подбирать мертвую птицу.

-На улице следует избегать контактов с городскими голубями;

-Не следует покупать для употребления в пищу, яйца в местах несанкционированной торговли там, где нет ветеринарных лабораторий по контролю качества и безопасности пищевых продуктов, и эти продукты не имеют ветеринарных документов подтверждающих их качество и безопасность.

В птицеводческих хозяйствах больную птицу как можно быстрее изолируют от здоровой, уничтожают, проводят дезинфекцию. Сотрудники должны работать с птицей в спецодежде, перчатках, защитной маске.

Специалисты ФГБУ «Краснодарская МВЛ» проводят диагностику орнитоза новейшими методами ПЦР (полимеразная цепная реакция), что позволяет точно и в короткие сроки дать результат о наличие или отсутствии генома заболевания в доставленном материале. Отбор материала проводит только ветеринарный специалист. В лабораторию для исследования направляют сыворотку крови, патологический материал (соскобы с конъюнктивы и клоаки, помет), павших или вынужденно убитых птиц или патологический материал от них (кусочки печени, селезенки, экссудат брюшной полости, фрагмент кишечника).

Помните! Орнитоз опасное заболевание, характеризующееся серьезными осложнениями! Будьте бдительны!

Источник: пресс-служба ФГБУ «Краснодарская МВЛ»