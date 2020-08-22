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Названы 3 распространенные привычки, которые разрушают печень

Не только алкоголь разрушает печень, есть привычки, которые также негативно воздействуют на этот орган, сообщает Focus со ссылкой на немецких ученых. Подчеркивается, что одна из вредных привычек – это малоподвижный образ жизни. Из-за него на внутренних органах откладывается жир, которые может привести к воспалительному процессу.

Также негативно на печень влияет употребление большого количества сахара. Прием вред оказывает не только сахар. Многие заменяют сладости фруктами, забывая, что фруктозу печень также вынуждена синтезировать. Чрезмерное употребление как сладкого, так и фруктов, способно привести к воспалительному процессу. «В 100 граммах яблок фруктозы больше, чем в 100 миллилитрах колы», - подчеркивают эксперты.

Вред могут оказать и некоторые медикаменты, ведь печень расщепляет лекарства. Если человек чувствует боль в верхней части живота, и у него пропал аппетит, то лучше провериться у медиков. Также ученые считают, что ожирение печени и цирроз способны привести к раку этого органа и гепатиту, а также диабету.

Источник: https://www.mk.ru/

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Категория: Новости / Здоровье

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Названы 3 распространенные привычки, которые разрушают печень