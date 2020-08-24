Об основах правильного питания

/Здоровье/

Люди сходятся на мнении о том, что правильное питание предусматривает соблюдение диетического режима, однако практика показывает, что это не так.

Нужно сказать о том, что ПП – это в первую очередь сбалансированное использование углеводов, белков и жиров. Важно знать о том, что при грамотном подходе к питанию лидирующие позиции занимает регулярность приема пищи. Дело в том, что редкие приемы, с одной стороны, перегружают ЖКТ, с другой – растягивают стенки. В будущем это становится причиной сильного ощущения голода. И здесь верным решением станет дробное питание, предусматривающее принятие еды незначительными порциями пять раз в день. В таком случае и голод проявляться не будет, и приступы обжорства наблюдаться не станут.

Следует отметить тот факт, что главным правилом ПП считается многообразие составляющих. В рацион следует добавить фрукты, овощи, рыбу, мясо и прочие продукты. Только при подобном подходе человеческий организм сможет получить нужный для полноценной жизнедеятельности витаминный комплекс, микроэлементы и минеральные вещества.

Нелишним представить перечень продуктов, от которых следует отказаться. Итак, среди самых значимых важно отметить такие, как:

нужно отказаться от газированной воды, которая в своем составе имеет много сахара, консервантов и химических красителей и ароматизаторов; запрещено употреблять фаст-фуд, потому что он содержит углеводы, которые оперативно усваиваются; спиртные напитки не просто калорийны, но еще и провоцируют аппетит, а также становятся препятствием для усваивания организмом полезных веществ.

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