Кардиолог Александр Розанов: «79% курильщиков хотели бы бросить курить, предпринимали такие попытки только 39%. Смогли бросить всего 5%»

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Старший научный сотрудник Лаборатории сердечно-сосудистого старения ФГБОУ ВО РНИМУ им. Н.И. Пирогова Минздрава России, кандидат медицинских наук Александр Розанов в ходе форума «Влияние вредных привычек на общественное здоровье», прошедшем при поддержке Медицинского университета Еревана, призвал медицинское сообщество активнее применять концепцию снижения вреда в своей практике. По словам ученого, даже незначительные сдвиги в образе жизни пациента внесут существенный вклад в улучшение общественного здоровья.

В своем выступлении Александр Розанов призвал коллег-медиков «поменять парадигму» во взаимоотношения с пациентом. Ученый обратил внимание на тот факт, что неинфекционные заболевания убивают 41 млн человек в мире ежегодно, что составляет 71% всех смертей. 15 млн человек умирает от неинфекционных заболеваний в возрасте от 30 до 69 лет. Главные риск-факторы, по словам врача, - неправильное питание, гиподинамия, курение, злоупотребление алкоголем.

«Мы должны обсуждать с нашими пациентами переход к здоровому образу жизни. Я работаю врачом 25 лет. И заметил один интересный факт – если я жестко запрещу пациенту табак, алкоголь, мясо, торты… он не поменяет образ жизни, он поменяет доктора. Меньше 20% россиян ведут здоровый образ жизни. Простые рекомендации или запреты здесь не помогут, мы должны поменять парадигму в жизни наших пациентов», - рассказал Александр Розанов.

По словам Александра Розанова, даже в отношении приема препаратов, которые выписаны врачом, только 50% пациентов принимают лекарства в соответствии с назначением. Выход, по мнению кардиолога, заключается в применении концепции снижения вреда. Она подразумевает постоянные незначительные сдвиги в образе жизни пациента в противовес радикальным запретам.

Такая концепция уже применяется на государственном уровне в ряде западных стран в отношении факторов риска. Например, профессор Университета Тель-Авива Джозеф Рибак поделился с врачебным сообществом опытом применения этой концепции в Израиле. Она предполагает, среди прочих мер, рекомендации курильщикам, которые не могут отказаться от вредной привычки, переход от сигарет на использование электронных систем нагревания табака (ЭСНТ). Отсутствие горения в этих системах, позволяет снизить уровни выделяемых вредных веществ на 95%, что снижает воздействие на организм человека. В США, например, ЭСНТ производства Philip Morris International официально признаны «принципиально иным продуктом, чем сигареты».

«У каждого действия есть цена. Снижение вреда – отказ от стратегии «все или ничего. Это - набор практических стратегий чтобы уменьшить негативные последствия вредных привычек. Снижение вреда признает важность даже маленьких улучшений, которые индивид совершает в своей жизни. Маленькие усилия большого количества людей дают гораздо больше преимуществ для сообщества, чем героические усилия отдельных индивидов. И самим людям легче делать множество мелких шагов, чем делать большие шаги. Стратегии заключается в том, чтобы исключить риск там, где возможно, и заменить аналогами в остальных случаях», - сказал Джозеф Рибак.

Источник: "Общественное здоровье"